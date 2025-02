8,0 Milliarden Euro Einnahmen aus Grundsteuer im 1. Halbjahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Grundsteueraufkommen 2023 gegenüber 2013 um 25,2 % auf 15,5 Milliarden Euro

gestiegen

- Anteil der Grundsteuer an Gemeindesteuern insgesamt gesunken auf 11 % im Jahr

2023

- Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz im Ländervergleich mit den größten

Zuwächsen seit 2013



Im 1. Halbjahr 2024 haben die Gemeinden 8,0 Milliarden Euro Grundsteuer

eingenommen. Das waren 13 % der Gemeindesteuern, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Die Grundsteuer ist damit für die Gemeinden eine der

wichtigsten Einnahmequellen nach Gewerbesteuer (59 %) und Einkommensteuer (25

%). Der größte Teil der Grundsteuern stammte mit 7,8 Milliarden Euro aus dem Typ

B, der für bebaute oder unbebaute Grundstücke anfällt. Der Typ A betrifft

dagegen land- und forstwirtschaftliches Vermögen. Seit 1. Januar 2025 wird die

Grundsteuer auf Basis reformierter Regeln und neu festgesetzter Hebesätze

erhoben. Daten zu den Grundsteuereinahmen und Hebesätzen ab 2025 liegen noch

nicht vor.





Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind in den vergangenen Jahren deutlichgestiegen: Im Jahr 2023 nahm der Staat insgesamt 15,5 Milliarden EuroGrundsteuer ein. Das waren 25,2 % mehr als zehn Jahre zuvor. 2013 hatten dieGrundsteuer-Einnahmen noch 12,4 Milliarden Euro betragen. Als Einnahmequelle fürdie Gemeinden hat die Grundsteuer im selben Zeitraum jedoch etwas an Bedeutungverloren: Machte sie im Jahr 2013 noch 14,8 % der Gemeindesteuern insgesamt aus,so waren es zehn Jahre später noch 11 %.Geringste Anstiege des Grundsteueraufkommens in Sachsen, Berlin undSachsen-AnhaltDer Anstieg der Grundsteuereinnahmen fiel je nach Bundesland unterschiedlichhoch aus und dürfte vor allem mit der Entwicklung der Grundsteuer-Hebesätzezusammenhängen. Besonders deutlich nahm das Grundsteueraufkommen in Hessen zu:von 0,9 Milliarden Euro im Jahr 2013 auf 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2023 (+56,5%). Auch im Saarland (+44,9 % auf 0,2 Milliarden Euro) und in Rheinland-Pfalz(+42,2 % auf 0,7 Milliarden Euro) sind die Einnahmen aus der Grundsteuer imselben Zeitraum vergleichsweise stark gestiegen. Am geringsten fiel das Plusbeim Grundsteueraufkommen mit knapp 12,3 % in Sachsen aus. Dort stiegen dieEinnahmen aus der Grundsteuer binnen zehn Jahren von 0,48 Milliarden auf 0,54Milliarden Euro im Jahr 2023 an. In Berlin (+12,3 % auf 0,86 Milliarden Euro)und in Sachsen-Anhalt (+13,3 % auf 0,27 Milliarden Euro) fiel der Anstieg desGrundsteueraufkommens vergleichsweise gering aus.Einen besonders hohen Anteil an den Gemeindesteuern insgesamt hatte dieGrundsteuer im Jahr 2023 in Bremen (15,4 %), in Berlin (13,6 %) und im Saarland(13,5 %). Weniger bedeutsam war die Grundsteuer für Gemeinden in Bayern (7,9 %),Hamburg (8,9 %) und Baden-Württemberg (9,2 %).Methodische Hinweise:Es handelt sich um Ergebnisse der Statistik über den Steuerhaushalt (1. Halbjahr2024) sowie des Realsteuervergleichs (2013-2023).Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise finden sich auf der Themenseite"Steuereinnahmen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Basisdatenund lange Zeitreihen können über die Tabellen 71211 und 71231 in der DatenbankGENESIS-Online abgerufen werden.Unsere interaktive Karte zeigt, wie sich die Höhe der Grundsteuer-Hebesätze inDeutschland regional unterscheidet. Die Höhe des Hebesatzes kann jede Gemeindeselbst bestimmen.