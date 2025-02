L’Oreal mit solidem Rück- und Ausblick

L’Oreal (FR0000120321) blickte vergangene Woche auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück: Bei einer Umsatzsteigerung von 5,6 Prozent auf 43,5 Mrd. Euro überraschte insbesondere das Segment Dermatological Beauty mit einem Plus von 9,3 Prozent besonders positiv. Die drei anderen Segmente – Professional Products, Consumer Products und L’Oreal Luxe – legten im Rahmen des Durschnitts zu. Das Umsatzwachstum wurde von fast allen Regionen getragen: Lateinamerika und Südostasien/Naher Osten/Afrika legten am stärksten zu, gefolgt von Europa und Nordamerika; lediglich in Nordasien wurde weniger umgesetzt. Der Beauty-Konzern konnte im Jahr 2024 den operativen Gewinn auf 8,7 Mrd. Euro und die operative Marge auf den Rekordstand von 20 Prozent (+0,2 Prozentpunkte) steigern; der Gewinn pro Aktie beträgt 12,66 Euro, an Dividende sollen 7 Euro ausgeschüttet werden.

