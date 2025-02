Warum immer mehr Deutsche zum Arbeiten ins Ausland gehen (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) - Auslandsjobs hoch im Kurs: Für eine Zeit lang bzw.

auch für immer im Ausland zu arbeiten und zu leben, wird für Deutsche immer

häufiger zu einer attraktiven Alternative.



Laut einer aktuellen Umfrage entscheiden sich immer mehr Deutsche für einen Job

im Ausland. Hauptgrund für einen Auslandsjob ist allerdings weder das Gehalt

noch die Karriere. Vielmehr stehen das Kennenlernen neuer Sprachen und Kulturen

hoch im Kurs. Andere wiederum wünschen sich einfach nur einen Tapetenwechsel

bzw. mehr Abwechslung im Leben. Aber auch der Wunsch, Deutschland zu verlassen

bzw. "einfach nur weg", wird vermehrt als Grund genannt!





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Umfrage deckt überraschende Auslandsmotive bei Arbeitnehmern aufVom 1.10.2024 bis zum 22.01.2025 hat die Auslandsjob Recruiting Solutions GmbHauf ihrem Fachportal http://www.auslandsjob.de zum zweiten Mal eine Umfrage zumThema "Arbeiten im Ausland & Global Mobility" durchgeführt. An dieser nahmeninsgesamt 2214 Personen teil, davon 1258 Frauen und 915 Männer. Im Vergleich zurBefragung 2022/23 haben einige Punkte an Relevanz gewonnen, andere stehenhinsichtlich Motivation, als Arbeitnehmer ins Ausland zu gehen, nach wie vorganz oben.Hierzu gehört der Wunsch, eine neue Sprache und Kultur kennenzulernen. Über alleAltersgruppen hinweg ist dies mit Abstand als wichtigstes Motiv genannt worden,gefolgt von dem Wunsch, mehr Abwechslung ins eigene Leben zu bringen.Überraschend ist, dass die Befragten sogar ein neues Motiv nennen, das in derletzten Umfrage noch nicht genannt wurde. So wird der Wunsch, einfach nur rausaus Deutschland zu wollen, gleich an dritter Stelle genannt. An vierter Stellesteht das Gehalt, das im Vergleich zur letzten Befragung als Motiv um zwölfProzent zulegt. Das mit knapp 26 Prozent an Position fünf genannte Motiv"Lebenslauf und Karriere" büßte zwei Prozentpunkte ein und bleibt somit rechtkonstant zur Umfrage von vor 3 Jahren ein lediglich nachrangiger Grund fürDeutsche, zum Arbeiten ins Ausland zu ziehen."Die Motivation, den künftigen Arbeitgeber im Ausland zu suchen, ist eine vielemotionalere Entscheidung als ein Jobwechsel in Deutschland!" erklärt FrankMöller, Gründer und Geschäftsführer der Auslandsjob Recruiting Solutions. "Dabeispielt der eigentliche Job bzw. Arbeitgeber hinsichtlich seiner "Employer Brand"bzw. Attraktivität eine wesentlich geringere Rolle. Vielmehr steht der Wunsch,im Ausland zu leben und ein neues Land, neue Leute & eine neue Kulturkennenzulernen, deutlich im Vordergrund", führt Frank Möller weiter aus.Alter spielt beim Auslandswunsch eine große RolleUm die Ergebnisse der aktuellen Umfrage besser zu differenzieren, wurden die