Handelskette Ahold Delhaize verdient mehr als gedacht - Aktie sackt ab

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat das Jahr 2024 trotz eines Gewinnrückgangs besser abgeschlossen als erwartet. Die Prognosen von Konzernchef Frans Muller für 2025 sind allerdings durchwachsen: Der Wegfall des Zigarettenverkaufs in den Niederlanden und Belgien zehrt am Umsatz, und die operative Marge dürfte auf Vorjahreshöhe stagnieren. Für die Ahold-Aktie ging es nach den Neuigkeiten deutlich abwärts.

An der Börse in Amsterdam verlor das Papier am Mittwochvormittag mehr als fünf Prozent auf 33,88 Euro. Es war damit klares Schlusslicht im Eurozonen-Index Eurostoxx 50 . Allerdings hatte es in den vergangenen Wochen deutlich an Wert gewonnen und wurde nun noch knapp acht Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.