Thyssenkrupp-Rivale sendet Hoffnungsschimmer für die Stahlindustrie

Der Konzernumsatz sank um 5,2 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis (EBITDA) um 23,6 Prozent auf 968 Millionen Euro zurückging. Das EBIT fiel um 43,9 Prozent auf 391 Millionen Euro, belastet durch negative Einmaleffekte in Höhe von 170 Millionen Euro. Diese resultierten unter anderem aus dem Verkauf von Buderus Edelstahl und Reorganisationsmaßnahmen in der Automobilzuliefersparte in Deutschland.

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen treibt Voestalpine Investitionen in internationale Standorte voran. Dazu zählt der Ausbau der Produktionskapazitäten in Louisville, Kentucky für Lagersysteme sowie die Erweiterung der Schweißtechnikproduktion in Indien. Im Bereich Bahninfrastruktur hat Voestalpine eine neue Weichenfertigung in Kairo, Ägypten, in Betrieb genommen und liefert 260 Hochleistungsweichen für die erste ägyptische Hochgeschwindigkeitsstrecke.

Finanziell konnte das Unternehmen seine Nettofinanzverschuldung im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent auf zwei Milliarden Euro senken, während die Eigenkapitalquote auf 48 Prozent stieg. Die Beschäftigtenzahl blieb mit 50.670 Mitarbeitern auf Vorjahresniveau.

Ausblick

Für das vierte Quartal erwartet der Konzern stabile Entwicklungen in den Segmenten Bahninfrastruktur, Lagertechnik und Luftfahrt, während in Bau, Maschinenbau, Konsumgüter und Automobilindustrie keine kurzfristige Erholung in Sicht sei.

In Nordamerika profitieren die Standorte von der robusten Konjunktur, während Exporte aufgrund der von den USA angekündigten Zölle auf Stahlprodukte mit Unsicherheiten behaftet sind. In China bleibt die Nachfrage in den meisten Industriebereichen stabil, während der brasilianische Markt weiter unter der restriktiven Zinspolitik der Zentralbank leidet.

Auf Basis der bisherigen Ergebnisse und der Prognosen für das letzte Quartal hat der Vorstand die EBITDA-Erwartung für das Geschäftsjahr 2024/25 auf rund 1,3 Milliarden Euro gesenkt, nach zuvor erwarteten 1,4 Milliarden Euro. Das EBIT dürfte bei etwa 500 Millionen Euro liegen. Diese Prognose beinhaltet negative Einmaleffekte von knapp 200 Millionen Euro, die vor allem aus Portfolioveränderungen und Restrukturierungen resultieren.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report – ganz kostenlos: "Goldpreis nicht zu stoppen – enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien"

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.