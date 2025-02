JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'

mbg5 schrieb 15.12.24, 15:33

Windowdressing sehe ich da nicht. Die Aktie wurde jahrelang mit KGV 30-40 bewertet und da ging man von deutlich zweistelligem Umsatzwachstum gekoppelt mit Margenausweitung aus. Jetzt stellt sich raus dass die Margen von über 20% auf 12% gesunken sind und "langfristig" wieder auf 16!-20% (bestcase) steigen. Bei der letzten Versammlung hies es noch mittelfristig deutlich über 20%. Was soll man dem Vorstand da noch glauben wenn er in so kurzer Zeit die Margen überhaupt nicht einschätzen kann oder nur scheibchenweise mit der Wahrheit rausrückt. Die Aktie ist mit einem Gewinn von 1,88€ in 2024 und evtl. 2€ in 2025 immer noch mit einem KGV 25 bewertet was angesichts des Umsatzwachstums immer noch recht hoch ist. Das ist ein typischer Fall von Fastgrower zu Slowgrower und entsprechender Bewertungsanpassung. Auch Kurse unter 40 wären nicht verwunderlich ehrlich gesagt. Nur weil eine Aktie bereits 70% gefallen ist heißt es nicht dass sie nicht nochmals zweistellig fallen kann. Ohne die ganze Vorgeschichte (wo Stand die Aktie mal) und einfach nur auf nackte Zahlen begründet sind egtl eher Kurse um 40€ gerechtfertigt. Niemand weiß ob sie es überhaupt schaffen die Margen wieder deutlich anzuheben. Ne Übernahme wäre evtl. mal denkbar, die Produkte sind ja scheinbar zumindest gut