NUWAYS stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Borussia Dortmund nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst Philipp Sennewald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ära des neuen Trainers Nico Kovac habe derweil gemischt begonnen. Auf eine Niederlage in der Bundesliga sei nun ein Auswärtssieg bei Sporting Lissabon in der lukrativen Champions League gefolgt. In der nächsten Runde würden dort mit OSC Lille oder Aston Villa besiegbare Gegner warten. Sollte diese überstanden werden, würde dies Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen mit sich bringen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:47 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:47 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 3,285EUR auf Tradegate (12. Februar 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: NUWAYS

Analyst: Philipp Sennewald

Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A