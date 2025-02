Cleverbridge ernennt Markus Scheuermann zum Chief Financial Officer

Köln, Deutschland & Chicago, Illinois / ACCESS Newswire / 12. Februar 2025 / Cleverbridge, ein führender Anbieter von E-Commerce- und Abrechnungslösungen für internationale Software- und SaaS-Unternehmen, hat heute die Ernennung von Herrn Markus Scheuermann zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. April 2025 bekannt gegeben.

Markus Scheuermann

Herr Scheuermann gilt als bewährte Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen strategische Finanzplanung, Geschäftsentwicklung, M&A sowie digitale Transformation in performancestarken Technologieunternehmen. Zuletzt war er als Chief Financial Officer bei der Thinkproject Group tätig. Davor bekleidete er wichtige Führungspositionen bei der HolidayCheck Group, Hubert Burda Media, eBay und McKinsey & Company. Markus ist dem CEO von Cleverbridge, Frau Wendi Sturgis, direkt unterstellt und Teil eines Führungsteams, zu dem auch CRO Kevin Feagan, CTO Radu Immenroth und CHRO Alexander Brochier zählen.

„Es freut mich außerordentlich, Cleverbridge in einer so entscheidenden Phase begleiten zu dürfen, in der sich das Unternehmen ambitioniert zu einer der leistungsstärksten Merchant-of-Record-Plattformen der gesamten Branche weiterentwickelt“, so Scheuermann. „Mein Ansatz besteht darin, auf der hervorragenden Finanzlage und dem gewinnorientierten Wachstumskurs des Unternehmens aufzubauen, um uns für eine noch größere Marktexpansion zu rüsten. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden auch weiterhin dabei, ihre Wachstumsziele zu erreichen.“

Seit seiner Gründung an den Standorten Köln (Deutschland) und Chicago (Illinois, USA) im Jahr 2005 ist Cleverbridge zu einem internationalen Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern herangewachsen und setzt als führender Merchant-of-Record-(MoR)-Lösungsanbieter neue Maßstäbe. Einige der weltweit größten Technologieunternehmen, darunter auch Red Hat, Dassault Systèmes und Sony, vertrauen bei der Zahlungsverarbeitung, Abonnementverwaltung und der Vereinfachung der komplexen Abläufe im globalen Internethandel auf Cleverbridge. Im Jahr 2024 konnte Cleverbridge ein Rekordwachstum verzeichnen und sein Kundenportfolio branchenübergreifend erweitern – bei einer Logobindung von 99 % und einer Plattformverfügbarkeit von 100 %.