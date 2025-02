Zeiss Meditec hat in China weiter zu kämpfen

JENA (dpa-AFX) - Eine weiterhin schwache Nachfrage vor allem im Gerätegeschäft und im wichtigen chinesischen Markt hat beim Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec den Start in das neue Geschäftsjahr überschattet. Dank seines jüngsten Zukaufs konnte das Unternehmen aber in den ersten drei Monaten leicht wachsen. Der Vorstand um Konzernchef Markus Weber rechnet zwar weiterhin mit einem schwierigen Jahr. Eine kräftige Erholung beim Auftragseingang gepaart mit einer guten Resonanz auf die neuen Produkte sorgten aber für Zuversicht, "in den kommenden Monaten wieder zu solidem organischem Wachstum zurückzukehren", sagte der Manager laut Mitteilung am Mittwoch.

Analysten zeigten sich jedoch enttäuscht, und die Aktie verlor deutlich. Das Papier war am Vormittag mit einem Abschlag von fast 9 Prozent Schlusslicht im Mittelwerteindex MDax . Die Umsätze im ersten Geschäftsquartal seien besser, aber das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie deutlich schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Branchenexpertin Anchal Verma von der US-Bank JPMorgan.