Natürlich verbunden - Krombacher präsentiert neuen Markenauftritt und startet Kampagne "Auf unsere Natur" (FOTO)

Krombach (ots) - Mit der neuen Markenkampagne "Auf unsere Natur" verjüngt

Krombacher ab Februar 2025 seinen Markenauftritt und setzt ein starkes Zeichen

in Sachen Naturverbundenheit. Die neue Markenpräsenz umfasst einen

vollumfänglichen und crossmedialen Relaunch an allen relevanten Touchpoints der

Marke Krombacher. Dazu gehören die Umstellung des gesamten Produktdesigns, ein

neuer TV-Werbespot und digitale Aktivierungen, sowie die Neugestaltung der

Werbemittel für den Handel und die Gastronomie. Im Fokus des neuen

Markenauftritts steht der Sehnsuchtsort Natur. Deutschlands beliebteste

Biermarke lädt die Verbraucher:innen dazu ein, gemeinsam die Natur und

Natürlichkeit der Krombacher Produkte zu genießen.



"Auf unsere Natur" - Die Wurzeln der Marke Krombacher neu inszeniert





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Unser Krombacher kommt aus der Natur. Das wollen wir auch visuell begreiflichmachen", erklärt Ralph Zimmerer, Geschäftsführer Marketing der KrombacherBrauerei. "Wir werden an allen Kommunikationspunkten die ikonische KrombacherInsel darstellen, unser einzigartiges Felsquellwasser visualisieren sowie unserDesign noch frischer und natürlicher präsentieren. In den letzten Monaten habenwir mit unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern viele Gespräche geführt undganz oft gehört, dass die Natur, insbesondere das Eintauchen in die Natur, einwichtiger Sehnsuchtsmoment ist. Auch für uns als Brauerei ist die reine Naturessenziell, liefert sie doch alle Rohstoffe für unsere Produkte. Aus diesemGrund möchten wir die Menschen einladen, gemeinsam die Natur zu erleben" soZimmerer.Neues Produktdesign - Naturnähe erlebbar gemacht"Im Rahmen unseres neuen Markenauftritts ist es uns wichtig, dass dieVerbraucher:innen auf authentische Art und Weise über unser Produkt mit derNatur und unseren wichtigsten markenprägenden Elementen in Verbindung tretenkönnen", erklärt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei."Das gilt insbesondere für das Herzstück unserer Marke, das Krombacher Pils.Unser Pils steht für Qualität, Natürlichkeit und Gemeinschaft - natürlich mitund auch ohne Alkohol. Das zeigen wir auch im neuen Design und stellen sicher,dass unsere Marke durch konsequente Umsetzung des Markenauftritts dazu führt,dass Menschen unsere Marke schnell finden und in die Krombacher Natur eingeladenwerden."Abgeleitet aus der Krombacher Insel, dem ikonischen Wahrzeichen der Marke,spiegeln alle Elemente den klaren Naturbezug wider. So erinnern beispielsweisedie neuen Etiketten in Form- und Farbgebung u. a. an Wasserwellen. In derFarbgebung dominiert ein tief dunkles Grün: diese Farbe greift die Wälder und