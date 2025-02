ASTON MARTIN ARAMCO LANCIERT BAHNBRECHENDE PARTNERSCHAFT MIT ELEMIS, DIE LUXURIÖSE HAUTPFLEGE MIT HOCHLEISTUNG VERBINDET

Silverstone, England (ots/PRNewswire) - Das Aston Martin Aramco Formula One(TM)

Team heißt heute die britische Kultmarke ELEMIS als ersten offiziellen

Hautpflege-Partner willkommen. Dies ist der Beginn einer mehrjährigen

Partnerschaft, die führende Schönheitsinnovationen mit der leistungsstarken Welt

der Formel 1 zusammenbringt.



ELEMIS verbindet seit Jahrzehnten Behandlungen mit modernster Technologie und

klinisch bewährter Hautpflege und setzt sich leidenschaftlich für die Stärkung

des Selbstbewusstseins der Bevölkerung ein.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Durch die Partnerschaft mit dem britischen Team will die Luxusmarke nun dieInklusivität in der Welt der Formel 1 fördern, die in letzter Zeit eineVerschiebung der Fan-Demografie erlebt hat. Die jüngste Studie von Nielsonzeigt, dass 41 % der Fans weiblich sind, und die am schnellsten wachsendeFangemeinde sind Frauen zwischen 16 und 24 Jahren. Der Fokus auf Inklusion stehtim Einklang mit der Make-a-Mark-Strategie von Aston Martin Aramco, die daraufabzielt, durch den Einfluss des Sports positive Fortschritte voranzutreiben.Das kontinuierliche Engagement von Aston Martin Aramco für Nachhaltigkeitspiegelt sich in ELEMIS wider, das sich umweltbewussten Praktiken verschriebenhat, einschließlich einer nachhaltigen Beschaffung, die den Planetenrespektiert. ELEMIS ist das erste B-Corp-Unternehmen, das mit dem Teamzusammenarbeitet und seine Nachhaltigkeitsstandards auf globaler Ebene umsetzenmöchte.Im ersten Jahr der Partnerschaft wird ELEMIS eine Auswahl exklusiver,limitierter Produktkollektionen auf den Markt bringen und den Gästen in derAston Martin Aramco Paddock Club Suite das ultimative Erlebnis an derRennstrecke bieten, bei dem sie sich bei erlebnisreichen"Boxenstopp"-Behandlungen verwöhnen lassen können.Beim Großen Preis von Monaco im Mai wird ELEMIS an Bord der Luxusyacht AstonMartin Aramco ein einzigartiges Spa-Erlebnis bieten.Séan Harrington, ELEMIS Co-Founder & CEO: "Der erste offizielleHautpflege-Partner von Aston Martin Aramco zu werden, markiert einen bedeutendenMeilenstein in der Zusammenarbeit für ELEMIS. Zum Auftakt dieser mehrjährigenPartnerschaft, die unsere beiden kultigen Marken mit ihrem reichen britischenErbe vereint, haben wir uns dieselbe Aufgabe gestellt: die Grenzen von Leistungund Innovation auf einer globalen Bühne zu erweitern. Diese wertorientiertePartnerschaft ist die erste ihrer Art und eine Pionierleistung in der Formel 1.Sie zeigt, wie zwei führende und innovative Köpfe in ihren jeweiligen Bereichenzusammenarbeiten können, um die Wahrnehmung zu verändern, andere zu stärken und