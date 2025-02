Vier von fünf Firmen investieren in Energieeffizienz

LUXEMBURG (dpa-AFX) - 80 Prozent der deutschen Unternehmen investierten laut einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) im vergangenen Jahr in Maßnahmen, um ihre Energieeffizienz zu steigern. Das sind demnach deutlich mehr als im EU-Durchschnitt von 65 Prozent. Insgesamt gaben 94 Prozent der befragten deutschen Firmen an, Investitionen im Bereich Klimaschutz getätigt zu haben, um so ihre Treibhausgas-Emissionen zu senken.

Gleichzeitig sehen viele Unternehmen in Deutschland in strengeren Auflagen zum Klimaschutz ein Risiko. 40 Prozent gaben dies an, vor allem größere Unternehmen. Für seine jährliche Investitionsumfrage befragte die EIB rund 12.000 Unternehmen aus der EU, darunter rund 600 aus Deutschland.