JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat National Grid auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, was ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine für europäische Versorger bedeuten dürfte. Der Markt erwarte, dass Russland dann wieder Pipeline-Gas nach Europa verkaufen werde, schrieb er und sieht eine erwartbare Kursschwäche von Versorgeraktien als Kaufgelegenheit. Unter den regulierten Stromnetzbetreibern, so ergänzte er, seien Eon und National Grid seine "Top Picks"./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,80EUR auf Tradegate (12. Februar 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m