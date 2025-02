Commerzbank: 3.000 bis 4.000 Jobs weg, um sich Orcel vom Hals zu halten?

Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten gegenüber Reuters, dass die Bank in den kommenden Tagen eine Strategieaktualisierung präsentieren werde. Dabei soll auch die Streichung von 3.000 bis 4.000 Stellen angekündigt werden.

Kampf um deutsche Großbank

Die Fusion stellt die deutsche Politik und Wirtschaft vor eine Zerreißprobe. UniCredit-CEO Andrea Orcel löste mit seinem Vorstoß im vergangenen Jahr einen Schock in der deutschen Finanzwelt aus. Er sieht eine Fusion als "bestmögliches Ergebnis".

Der politische Widerstand gegen eine Übernahme bleibt stark. Bundeskanzler Olaf Scholz, die Commerzbank-Führung sowie Mitarbeitervertreter haben sich klar dagegen positioniert. Boris Rhein, Ministerpräsident des Bundeslandes Hessen, in dem die Commerzbank ihren Sitz hat, richtete am Montag deutliche Worte an UniCredit:

Niemand will, was Sie tun. Ziehen Sie sich zurück!

Kostensenkungen und Fokus auf Unabhängigkeit

Die Commerzbank arbeitet seit Monaten unter der Leitung von CEO Bettina Orlopp an einer neuen Strategie, die das "erhebliche Wertpotenzial" der Bank aufzeigen soll. Der Aufsichtsrat wird die geplanten Einsparungen und Finanzziele voraussichtlich am Mittwoch mit dem Vorstand diskutieren. Die offizielle Bekanntgabe der neuen Strategie erfolgt am Donnerstag.

Starke Zahlen untermauern Widerstand

Die Strategieanpassung folgt auf starke Jahreszahlen: Der Nettogewinn der Commerzbank stieg 2024 um 20 Prozent und übertraf damit die Erwartungen. Die Bank sieht dies als Beleg für den Erfolg ihres Turnaround-Plans.

Der geplante Personalabbau soll vorrangig über Vorruhestandsregelungen erfolgen, um die Belegschaft nicht zu verunsichern. Gleichzeitig will das Management damit signalisieren, dass die Bank bereit ist, Opfer zu bringen, um eine tiefgreifendere Umstrukturierung unter UniCredit zu vermeiden. Zudem scheint die politische und gesellschaftliche Front in Deutschland geschlossen zu bleiben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion