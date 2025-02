BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der US-Streamingdienst erwäge einen Vorstoß in den Bereich Video-Podcasting, und es sei nicht das erste Mal, dass …