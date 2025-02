ÖKOWORLD AG (von BankM AG): Kaufen

unicum schrieb 06.02.25, 16:25

Wie stabil die Kundschaft von Ökoworld ist, kann man auch an den Prognosen zur Bundestagswahl ablesen: Ohne jetzt eine politische Diskussion im Detail lostreten zu wollen, kann ich persönlich nicht ansatzweise verstehen, wie man eine so schreckliche Partei wie Die Grünen wählen kann. Da passt meiner Meinung nach gar nichts, weder aus Demokratiegesichtspunkten noch nicht mal aus Öko-Gesichtspunkten, deren "Kernkompetenz".



Trotzdem hat die Partei Rekord-Neueintritte und eine Prognose von rund 14% Wählerstimmen bei der nächsten Bundestagswahl, zuletzt tendenziell steigend. Das ist ein extrem guter Belastungstest für das Klientel der Ökoworld-Fonds. Ähnliches dürfte in für Ökoworld etwas abgeschächter Form auch hinsichtlich SPD-Wähler gelten. Auch da ist die Ideologie und Erfolgsbilanz nach 22 Jahren (Mit-)Regierung ähnlich wie bei den Grünen und auch hier kommt man immer noch auf rund 15% Wählerstimmen, Tendenz ebenfalls leicht steigend.



Das sind zusammen rund 30% der wahlberechtigten Bevölkerung. Trotz allem! Also ein extrem belastungsresistenter Grundstock an Wählern. Das impliziert für mich zwei Schlussfolgerungen:



1.) Die Politik kann machen was sie will, 30% der Deutschen wählen Ökoworld-nahe Parteien.

2.) Theoretisch könnte die Performance der Ökoworld-Fonds gar nicht schlecht genug sein, trotzdem würde vermutlich ein komfortabler relativ vermögender Kundengrundstock den Ökoworld-Produkten treu bleiben.



Das sind zwei extem gute Argumente für die Nachhaltigkeit der zukünftigen Erträge von Ökoworld.