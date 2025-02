Aixtron schwach - Deutsche Bank blickt skeptisch auf Zahlen

mk102 schrieb gestern 18:58

Nun , China hatte in 2016 versucht Aixtron aufzukaufen und zu übernehmen , dank Obama hat das nicht geklappt . Gut das sie es so eilig hatten , ein Jahr später unter Trump wäre es nicht aufgefallen und durchgegangen . Um binnen 7 Jahren Aixtrons fast 40 Jährige Expertise aufzuholen müsste man 10 mal mehr Geld aufwenden als schlicht und einfach Tools zu kaufen . Aber ja, genauso wie in Taiwan und den USA wird man auch in China versuchen Aixtrons Vormachtstellung bei den Tools zu brechen wobei es derzeit vermutlich wichtiger für China ist ASMLs Vormachtstellung wenn auch nicht zu brechen so zumindest aufzuholen , denn da kann China keine Tools mehr kaufen und muss etwas tun dank der Exportbeschränkungen .