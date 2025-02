Lufthansa setzt neu auf Pauschalreisen und flirtet mit portugiesischer Airline

Das digitale Geschäftsmodell folgt dem Vorbild von Easyjet Holidays, das sich in Großbritannien bereits erfolgreich etabliert hat. Lufthansa vermittelt solche Anfragen bereits an Eurowings Holidays, nun wird das Geschäft mit einer eigenen Einheit gestärkt.

Für den neuen Veranstalter übernimmt Lufthansa laut dpa Personal und IT-Systeme der Binoli GmbH vom Baden-Badener Touristikunternehmer Karlheinz Kögel. Der 78-jährige Gründer von L’tur, der Last-Minute-Reisen auf dem deutschen Markt etablierte, hatte mit seiner HLX-Gruppe bisher Kombireisen für Eurowings und andere Partner organisiert.

Eurowings-Chef Jens Bischof sieht großes Wachstumspotenzial. Er plant hohe zweistellige Wachstumsraten und erwartet, dass Eurowings Holidays bald zu den zehn größten Reiseveranstaltern Deutschlands zählt.

Lufthansa zeigt Interesse an portugiesischer Airline

Parallel zu den Expansionsplänen im Touristikgeschäft erwägt Lufthansa eine Beteiligung an der portugiesischen Fluggesellschaft TAP. Portugals Regierung plant den Verkauf eines Anteils von mindestens 49 Prozent, um die ehemals staatliche Airline zu privatisieren. Der Verkaufsprozess soll im März starten und könnte bis Ende 2025 oder 2026 abgeschlossen sein.

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person gibt es rund zwölf potenzielle Käufer für TAP. Neben Lufthansa haben auch Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG ihr Interesse bekundet. Der Reiz an TAP liegt in ihren starken Marktpositionen auf den Strecken nach Brasilien und Afrika sowie ihrem umfangreichen Netzwerk nach Nordamerika.

TAP gehört zu den letzten staatlichen Airlines in Europa, die noch zum Verkauf stehen. Die Luftfahrt in der Region wird mittlerweile von den drei großen Konzernen Lufthansa, Air France-KLM und IAG dominiert. Lufthansa hat kürzlich eine Minderheitsbeteiligung an ITA Airways in Italien erworben, während Air France-KLM Anteile an der skandinavischen SAS sicherte.

Premierminister Luis Montenegro, der im April sein Amt antrat, erklärte laut Bloomberg, dass das Drehkreuz der Airline in Lissabon erhalten bleiben soll. Zudem wolle er strategisch wichtige Strecken für Portugal sichern. Die vorherige Regierung hatte den Verkauf von mindestens 51 Prozent der TAP geplant, stieß aber auf politischen Widerstand.

TAP beförderte im vergangenen Jahr 16 Millionen Passagiere. Die Airline spielt eine Schlüsselrolle im Tourismus des Landes. Auch die Atlantik-Inselgruppen Madeira und Azoren sind über TAP eng mit dem Festland verbunden.

Die Kranich-Aktie mausert sich somit zu den heutigen Top-Werten im MDAX:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





