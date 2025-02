Kommt die Wende am Immobilienmarkt?

Der deutsche Immobilienmarkt zeigt Anzeichen einer Belebung, angeführt durch fallende Bauzinsen, die neue Käufer anlocken. Nach einem drastischen Rückgang in den Vorjahren erlebte das Neugeschäft mit Baufinanzierungen 2024 eine deutliche Erholung. Daten der Bundesbank zeigen, dass das Volumen der neu vergebenen Immobilienkredite im vergangenen Jahr auf 198 Milliarden Euro gestiegen ist – ein Wachstum von 23 Prozent gegenüber 2023.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung gespielt. Mit einer Serie von Zinssenkungen, die zuletzt Anfang 2025 fortgesetzt wurden, reagierte sie auf die schwache Inflationsrate und das mäßige Wirtschaftswachstum im Euroraum. Diese Maßnahmen haben die Bauzinsen gedrückt, die in der zweiten Jahreshälfte zwischen 3 und 3,5 Prozent pendelten, zeigen Daten von Barkow Consulting. Die niedrigeren Zinsen haben das Finanzieren von Wohnimmobilien attraktiver gemacht, was sich direkt auf die Nachfrage ausgewirkt hat.