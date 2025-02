Jefferies belässt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Ahold Delhaize nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Supermarktbetreiber habe dank des starken Europageschäfts die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die klar positive Überraschung beim Barmittelzufluss gehe auf überraschend niedrige Investitionen zurück. Dagegen habe die operative Ergebnisentwicklung (Ebit) in den USA enttäuscht. Zudem begrenzten die 2025 geplanten Investitionen weitere Fortschritte bei der Barmittelentwicklung, und der Gewinnausblick (EPS) sei eher schwach./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 02:45 / ET