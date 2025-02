MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kauf...

AkibaBC schrieb 05.11.24, 19:07

"MPC Capital tritt in den Offshore-Markt ein und initiiert Investment-Plattform für Offshore-Service-Schiffe



Schnell wachsendes maritimes Infrastruktursegment getrieben durch Ausbau der Offshore-Windkapazitäten

Erstes Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 130 Mio. EUR umfasst sechs hochmoderne, für den emissionsfreien Betrieb ausgelegte Offshore Survey and Service Vessels (OSSV)

MPC Capital erbringt Managementdienstleistungen und co-investiert in die neue Plattform."