West-Bake verbessert Bestandsgenauigkeit und Entscheidungsfindung in Echtzeit mit der Plex Smart Manufacturing Platform von Rockwell Automation

Cork, Irland (ots/PRNewswire) - Datengesteuerter Ansatz in Echtzeit soll

papierbasierte Aufzeichnungen ersetzen und schafft eine solide, skalierbare

Grundlage für das für die weitere europäische Expansion erforderliche Wachstum



Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für

industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt

gegeben, dass der irische Backwarenhersteller West-Bake Ltd. die Plex Smart

Manufacturing Platform (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/softwa

re/factorytalk/operationsuite/mes/plex-mes.html?utm_source=Marketing&utm_medium=

Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-04409-K5G8Z5&utm_content

=news_wire) (TM) als unternehmensweite Management-Suite für seinen wachsenden

Betrieb eingeführt hat.





West-Bake, mit Sitz in Glenamaddy, Co. Galway im Westen Irlands hat, betreibteine hochmoderne, 4.088 m2 große Bäckerei, in der Muffins, Kekse und Kuchen fürKunden in ganz Europa herstellt werden. Die Einführung der Plex-Lösungermöglicht es dem Unternehmen, eine strengere Bestands- und Qualitätskontrollein einem digitalen Format einzurichten und aufrechtzuerhalten, während es seineProduktion ausweitet."Unsere Plex-Lösung ist ideal für Unternehmen mit großen digitalen Ambitionen,die ihre Abläufe optimieren und zukunftssicher machen wollen", sagte ÅsaArvidsson, regionale Vizepräsidentin für die EMEA Ost- und Nordregionen beiRockwell Automation. "Unser Beratungsansatz hat West-Bake dabei geholfen,betriebliche Verbesserungen zu identifizieren. Dadurch waren wir in der Lage,die beste Lösung zu entwickeln und zu liefern, mit der bestmöglichen Kontrolle,dem besten Management, den besten Einblicken und Investitionsrenditen."Anfänglich war West-Bake auf der Suche nach einer ERP-Lösung (EnterpriseResource Planning). Bei einer eingehenden, ersten Erfassung derProjektanforderungen und einer Betriebsbegehung stellte das Team von RockwellAutomation fest, dass das Plex Manufacturing Execution System (MES) und dasQualitätsmanagementsystem (QMS) positive Auswirkungen auf das Geschäft vonWest-Bake haben würden. Tatsächlich finanzierten die durch das MES erzieltenEinsparungen bei der Kapitalrendite die ERP-Investition, die anschließend durchdie QMS-Fähigkeit verstärkt wurde."Durch die Digitalisierung unserer Bestands- und Qualitätsaufzeichnungenerwarten wir erhebliche Zeit-, Arbeits- und Kosteneinsparungen", so PJ Shanks,IT-Manager bei West-Bake. Neben genaueren Aufzeichnungen und der Behebung vonSchwankungen in der Lieferkette und im Lagerbestand bedeutet der "Train theTrainer"-Ansatz von Plex, dass wir das System für künftige Produkte, neueRezepte und zusätzliche Fertigungslinien selbständig konfigurieren können. Unddie eng integrierten Angebote bedeuten, dass alle relevanten Daten, die inunserem Betrieb generiert werden, in Echtzeit für alle internen Beteiligtenzugänglich sind."Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmenfür industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden dieVorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzendes Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltigerzu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, undbeschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die fürunsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren,wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken,besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com(https://www.rockwellautomation.com/) .Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2608798/West_Bake_Directors_PLEX_signing.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/west-bake-verbessert-bestandsgenauigkeit-und-entscheidungsfindung-in-echtzeit-mit-der-plex-smart-manufacturing-platform-von-rockwell-automation-302367240.htmlPressekontakt:Stan Miller,Rockwell Automation,Tel: +44 778 099 8582,samiller1@ra.rockwell.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/23136/5969278OTS: Rockwell Automation