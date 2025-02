Restaurants und Cafés beim Innenstadt-Besuch immer wichtiger

(In der Meldung hieß es im 1. Satz des 3. Absatzes fälschlicherweise, die Umfrage sei in 107 deutschen Städten durchgeführt worden. Tatsächlich wurde sie in 107 Innenstadt-Lagen durchgeführt. 105 davon befinden sich in Deutschland, eine in der Schweiz, eine in Belgien. Berlin war dabei mit drei Innenstadt-Lagen in verschiedenen Bezirken mehrfach vertreten.)

KÖLN (dpa-AFX) - Restaurants, Cafés und Bars gewinnen in den Innenstädten in Deutschland an Bedeutung. Für 40 Prozent der Passanten sind die gastronomischen Angebote ein Motiv für den Innenstadtbesuch, wie eine neue Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts IFH zeigt. Der Anteil ist deutlich gestiegen, 2022 lag er bei 35 Prozent, 2020 bei 26 Prozent.