CMG veröffentlicht Programmliste für Laternenfest-Gala 2025

Beijing (ots/PRNewswire) - Die China Media Group (CMG) hat am Mittwoch das

Programm für die mit Spannung erwartete Laternenfest-Gala 2025 veröffentlicht.



Die diesjährige Gala verspricht eine spektakuläre Mischung aus Darbietungen mitLiedern, Tänzen, Sketchen und Gesprächen, die ein weltweites Publikum einladen,aktiv an den Feierlichkeiten teilzunehmen.Das Laternenfest, das am 15. Tag des ersten Monats nach dem chinesischenMondkalender gefeiert wird, fällt in diesem Jahr auf den 12. Februar.Die Gala wird am Mittwoch um 20 Uhr (Beijinger Zeit) auf mehrerenCMG-Fernsehkanälen ausgestrahlt, darunter CCTV-1, CCTV-3, CCTV-4 und CCTV-15sowie speziellen 4K- und 8K-Ultra-High-Definition-Kanälen. Sie wird auch aufverschiedenen CMG-Radiofrequenzen und neuen Medienplattformen verfügbar sein.Die Gala zum Laternenfest wurde 1985 zum ersten Mal ausgestrahlt und begleitetdas chinesische Volk seither zu diesem besonderen Anlass für Familientreffen.