Wie denken Menschen in Deutschland über ihre Innenstädte?

(Im 4. Satz des 1. Absatzes wurde fälschlicherweise geschrieben, die Umfrage sei in 107 deutschen Städten durchgeführt worden. Tatsächlich wurde sie in 107 Innenstadt-Lagen durchgeführt. 105 davon befinden sich in Deutschland, eine in der Schweiz, eine in Belgien. Berlin war dabei mit drei Innenstadt-Lagen in verschiedenen Bezirken mehrfach vertreten.)

KÖLN (dpa-AFX) - Was halten die Menschen in Deutschland von ihren Innenstädten? Was gefällt ihnen besonders gut, was weniger? Das Handelsforschungsinstitut IFH hat Fragen wie diese untersucht. Für die alle zwei Jahre durchgeführte Studie "Vitale Innenstädte" wurden im Herbst vergangenen Jahres 68.451 Personen in 107 Innenstadt-Lagen repräsentativ befragt: 105 davon in Deutschland, eine in Belgien und eine in der Schweiz.