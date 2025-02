Porsche, Volkswagen und E.ON – Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für E.ON von 16,20 auf 15,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bundestagswahl sei aktuell der wichtigste Kursfaktor, schrieb Analystin Wanda Serwinowska am Dienstagabend. Damit erklärt sie auch hauptsächlich die Underperformance seit Oktober. Basierend auf den Wahlprogrammen sieht sie aber keine größeren Risiken für Netzbetreiber in Deutschland. Die Jahresbilanz für 2024 dürfte Ende Februar ebenfalls nicht überraschen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 69 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die erneuerte Strategie des Sportwagenbauers an.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 98 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst George Galliers rechnet für das vierte Quartal mit einem operativen Gewinn von 5,55 Milliarden Euro. Für 2025 dürften sich die Wolfsburger ebenfalls über dem Konsens liegende Ziele setzen, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag.

