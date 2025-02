Banco BPM erhöht Kaufangebot für Vermögensverwalter Anima

MAILAND (dpa-AFX) - Das von der Unicredit umworbene italienische Geldhaus Banco BPM legt bei seinen Übernahmeplänen für den Vermögensverwalter Anima nach. Je Anima-Aktie bietet die Bank statt 6,20 Euro nun 7 Euro, wie sie am Mittwoch in Mailand mitteilte. BPM hatte sein Interesse an Anima im November öffentlich gemacht. Die Bank will so ihr Geschäft mit Vermögensverwaltung und Lebensversicherungen stärken. Durch die Übernahme entstünde ein Unternehmen mit verwalteten Vermögenswerten von etwa 200 Milliarden Euro.

Unterdessen wehrt sich BPM selbst gegen eine Übernahme durch die größere heimische Rivalin Unicredit. Deren Pläne machen den Kauf von Anima für sie schwieriger. Denn das italienische Übernahmerecht beschränkt die strategischen Möglichkeiten von Unternehmen, die Ziel von Übernahmeplänen sind.