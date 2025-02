72 % der Führungskräfte möchten 2025 KI einsetzen

Neuer Bericht liefert Einblicke zum aktuellen Einsatz von KI und dem Potenzial von KI‑Sprachtechnologie für globale Unternehmen

NEW YORK, 12. Februar 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein weltweit führendes Unternehmen für KI‑Sprachtechnologie, hat heute sein neuestes Whitepaper mit dem Titel „Die Sprachrevolution: Wie Unternehmen mit KI besser kommunizieren können" vorgestellt.Basierend auf den Ergebnissen einer neuen DeepL-Umfrage unter Führungskräften aus der EMEA‑Region und den USA sowie externen Quellen wird in dem Bericht das Zusammenspiel von Sprache und KI in der Geschäftswelt untersucht. Dabei werden aktuelle und wichtige Themen behandelt, die von globalen Trends bei der KI‑Einführung in Unternehmen über die finanziellen Auswirkungen schlechter Kommunikation bis hin zu den Vorteilen und dem Mehrwert von KI‑Sprachtechnologien in der Praxis reichen.