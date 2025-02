Max Wiedemann wird Head of Artificial Intelligence der Mediawan Gruppe (FOTO)

München/Paris (ots) - Die Mediawan Gruppe, ein führendes unabhängiges

europäisches Studio für die Produktion von Filmen, TV-Programmen und digitalem

Content, ernennt Max Wiedemann zum Head of Artificial Intelligence.



Künstliche Intelligenz ist einer der wesentlichen Treiber, der die Medienbranche

und die Bewegtbildproduktion derzeit am stärksten verändert. Dieser Wandel

schafft nicht nur einen höheren Bedarf an innovativen und zukunftsorientierten

Formaten, er eröffnet auch neue Möglichkeiten die Produktion von Inhalten

effizienter zu gestalten.







Production- und Chief Business Development Officer von LEONINE Studios tätig

ist, zum Head of Artificial Intelligence der Mediawan Gruppe ernannt. In seiner

erweiterten Rolle wird er die Integration von KI-Anwendungen in den vielfältigen

Geschäftsbereichen der Unternehmensgruppe vorantreiben.



Pierre-Antoine Capton, CEO der Mediawan Gruppe, kommentiert: "Die Integration

von Künstlicher Intelligenz in die Film- und TV-Produktion ist eine der

wichtigsten Herausforderungen, denen sich unsere Branche stellen muss. Unser

Ziel ist es, das transformative und disruptive Potenzial von Künstlicher

Intelligenz auf kluge und effiziente Weise zu nutzen. Max Wiedemanns umfassende

Erfahrung, sein bemerkenswertes Verständnis und sein fundiertes Wissen über

Künstliche Intelligenz sowie Film- und TV-Produktion gleichermaßen machen ihn

zur idealen Besetzung für diese Rolle. Wir unterstreichen damit unser Engagement

die Produktion von herausragendem Content und großartigem Storytelling weiter zu

perfektionieren und sind davon überzeugt, dass Max Wiedemann damit einen

wertvollen Beitrag zur Wertschöpfung innerhalb unserer Unternehmensgruppe

leisten wird."



LEONINE Studios CEO Fred Kogel ergänzt: "Die Ernennung von Max Wiedemann zum

Head of Artificial Intelligence der Unternehmensgruppe ist Ausdruck der engen

Zusammenarbeit zwischen Mediawan und LEONINE Studios. Indem wir unsere

KI-Expertise bündeln, setzen wir verstärkt kreatives Potenzial frei und

optimieren operative Funktionen, um weiteres Wachstum zu fördern."



Max Wiedemann, Head of Artificial Intelligence der Mediawan Gruppe und Chief

Production- und Business Development Officer der LEONINE Studios: "Sowohl

Mediawan als auch LEONINE haben bereits eine große Expertise im Bereich KI

aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit unseren hochqualifizierten

Ich bin davon überzeugt, dass wir





