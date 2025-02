Diese Fintech-Aktie geht nach den Zahlen durch die Decke

Mit über 100 Partnerbanken und einem Finanzierungszuspruch von 1,3 Milliarden US-Dollar für die Kreditvergabe stehen die Zeichen auf weiteres Wachstum.

Dieses Zahlen kamen auch an der Börse gut an, wo der Upstart-Kurs nach Börsenschluss mit einem Plus von 26 Prozent förmlich explodierte. Am Mittwoch notiert die Aktie vor US-Handelsstart bei rund 85 US-Dollar und knüpft damit an ihr 52-Wochen-Hoch vom Dezember an. Auf Sicht von 12 Monaten konnte sich die Aktie inzwischen verdoppeln. Von ihren All-Time-High im Herbst 2021, als die Aktie zeitweise über 400 US-Dollar kostete, ist Upstart allerdings immer noch weit entfernt.

Die neuen Quartalszahlen deuten aber immerhin in die richtige Richtung. Im Detail legten die Autokreditvolumina um 61 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu, während HELOCs um 59 Prozent stiegen. Trotz des beeindruckenden Wachstums kratzt Upstart erst an der Oberfläche: Der US-Hypothekenmarkt beläuft sich auf 1,4 Billionen US-Dollar, während der Automobilkreditmarkt 677 Milliarden US-Dollar umfasst.

Auch wenn Upstart auf GAAP-Basis weiterhin Verluste schreibt, zeigen sich deutliche Fortschritte: Der Nettoverlust sank auf 2,8 Millionen US-Dollar – ein massiver Rückgang im Vergleich zu den 42,4 Millionen US-Dollar Verlust im Vorjahr. Auch der operative Verlust wurde von 48 Millionen auf nur noch 4,8 Millionen US-Dollar reduziert.

Besonders die Prognosen für 2025 sorgen für Euphorie: Das Unternehmen erwartet einen Umsatzanstieg von 57 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar und strebt mindestens eine schwarze Null bei der GAAP-Profitabilität an. Zudem will Upstart, 180 Millionen US-Dollar Gewinn erwirtschaften.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Upstart Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +24,58 % und einem Kurs von 80,94EUR auf Tradegate (12. Februar 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.





