Europäischer Gaspreis fällt deutlich nach Zwei-Jahres-Hoch

AMSTERDAM/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch deutlich gesunken. Im Mittagshandel wurde der richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat bei 55,32 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Am Vortag hatte die Notierung noch deutlich höher gelegen und erreichte bei 59,39 Euro den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Der jüngste Höhenflug des Gaspreises setzte sich vorerst nicht fort. Am Markt wurde auf Medienberichte über Diskussionen auf EU-Ebene verwiesen, die sich um eine mögliche Gaspreisbremse drehen. "Offenbar erwägt die Europäische Union einen Preisdeckel für Gaspreise auf dem Kontinent", heißt es in einem Bericht der "Frankfurter Rundschau". Dieser wurde demnach in Brüssel im Rahmen von Gesprächen über den "Clean Industrie Deal" diskutiert.