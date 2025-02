ING Deutschland ab 2028 in neuem Frankfurter Hauptsitz (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die ING Deutschland zieht im Jahr 2028 mit ihrem

Hauptsitz ins Hafenpark Quartier im Frankfurter Ostend. Mit der B&L Gruppe wurde

jetzt ein langfristiger Mietvertrag für Büroflächen in den neuen 16-stöckigen

HPQ Offices geschlossen. Den über 3.000 ING-Mitarbeitenden am Standort Frankfurt

stehen dann auf rund 32.000 Quadratmetern modernste Arbeitsplätze mit viel

Kollaborationsflächen für das hybride Arbeiten zur Verfügung.



"Die Stadt Frankfurt war bei unserer Standortwahl gesetzt", erläutert Nurten

Erdogan, Chief Financial Officer der ING in Deutschland. "Wir haben verschiedene

Optionen in der Mainmetropole geprüft und mit den neuen HPQ Offices optimale

Bedingungen für unsere Mitarbeitenden gefunden. Maßgeblich sind unter anderem

die Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung und gewachsener Infrastruktur im

Umfeld sowie die Qualität der modernen Büroflächen. Gleichzeitig erfüllt der

neue zukunftsorientierte Standort unsere hohen Ansprüche an Energieeffizienz und

Nachhaltigkeit."







ein wichtiges Bekenntnis zum Finanzplatz und zur Stadt Frankfurt. Das Hafenpark

Quartier 2028 bekommt mit ihr einen prominenten und langfristigen Ankermieter",

sagt Mike Josef, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main. "Damit hat eine

der größten Banken am Finanzplatz Frankfurt ihren Hauptsitz künftig in direkter

Nachbarschaft zur Europäischen Zentralbank und wird Teil des Ostends mit seiner

lebhaften und vielfältigen Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Erholung."



Die HPQ Offices entstehen aktuell im Honselldreieck (zwischen Hanauer

Landstraße, Honsell- und Eytelweinstraße) und sind Teil des Hafenpark Quartiers

mit Wohneinheiten, Büroflächen und zwei Hotels zwischen Mainufer und Ostbahnhof.

Der Neubau verfügt über hochwertige Büroflächen mit modernster Gebäudetechnik

sowie Dachgärten auf verschiedenen Stockwerken. Angestrebt wird eine

LEED-Platin-Zertifizierung, der höchste Standard des bekannten internationalen

Bewertungssystems "Leadership in Energy and Environmental Design". Dabei handelt

es sich um eines der namhaftesten Programme weltweit zur freiwilligen

Zertifizierung von Gebäuden im Bereich des nachhaltigen Bauens.



Aktuell hat die ING Deutschland ihren Sitz im LEO-Gebäude an der

Theodor-Heuss-Allee im Frankfurter Westen, vier Kilometer Luftlinie vom

künftigen Standort entfernt. Seit Gründung im Jahr 1965 - damals noch als "Bank

für Sparanlagen und Vermögensbildung" - hat die Bank ihren Hauptsitz in

Frankfurt.



