Alibaba: KI-Deal mit Apple – Aktie springt auf Zwei-Jahres-Hoch

"Alibaba kann sich mit Apple als Vorzeigepartner einen Namen machen, und möglicherweise werden auch andere Unternehmen ihr Interesse an einer Partnerschaft mit Alibaba bekunden", erklärte Chelsey Tam, Analystin bei Morningstar.

Apple steht in China unter Druck. Die iPhone-Verkäufe sind dort im vierten Quartal um 25 Prozent eingebrochen, während sich die Handelskonflikte mit den USA verschärfen. Nach gescheiterten Verhandlungen mit Baidu könnte Alibaba nun als zentraler KI-Partner für Apple dienen, berichtet das Wall Street Journal. Das Unternehmen hat bereits erfolgreiche KI-Modelle entwickelt und seine Chatbot-Technologie Qwen global etabliert.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!

Apple Intelligence, das KI-Feature des US-Technologiekonzerns, ist in China bisher nicht verfügbar. Regulierungsauflagen zwingen Apple nun dazu, mit lokalen Anbietern zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Alibaba könnte Apple helfen, den chinesischen Markt zurückzugewinnen, während Alibaba von Apples iPhone-Nutzerbasis profitieren könnte.

"Alibaba ist der größte E-Commerce-Anbieter in China und sollte daher über einen Datenschatz verfügen, den Apple nutzen könnte, um den chinesischen Verbrauchern personalisierte KI-Funktionen bereitzustellen", erklärte Erik Woodring, Analyst bei Morgan Stanley.

Die Alibaba-Aktie haussiert nach den News um 8,5 Prozent und steigt in Hongkong auf ein Zwei-Jahres-Hoch. Die ADRs in New York steigen ebenfalls, die Apple-Aktie notiert leicht im Minus, nach einem unerwartet hohen Verbraucherpreisindex aus den USA.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Alibaba hat kürzlich Benchmarks veröffentlicht, die zeigen, dass sein KI-Modell Qwen 2.5 Max besser abschneidet als die Modelle von Meta und DeepSeek. Analysten von Bloomberg Intelligence sehen in der Kooperation mit Apple eine Chance, das Wachstum der Cloud-Sparte zu beschleunigen. Zwar könnte Alibaba in den kommenden Monaten höhere Ausgaben für Forschung und Infrastruktur stemmen müssen, doch langfristig könnte sich dies in höheren Einnahmen auszahlen.

Der Deal zwischen Apple und Alibaba signalisiert nicht nur eine starke Marktposition für Alibaba, sondern könnte auch zeigen, dass chinesische KI-Technologie zunehmend konkurrenzfähig wird. Während Apple versucht, verlorenen Boden in China gutzumachen, könnte Alibaba langfristig als einer der großen Gewinner aus der KI-Revolution hervorgehen. Die Zusammenarbeit ist auch Thema in der heutigen Börsenlounge von Aktienexperte Markus Weingran.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion