Camecos ehemaliger Vorstand Neil McMillan tritt dem Vorstand von MAX Power bei

Vancouver, BC – 12. Februar 2025 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass Neil McMillan, ehemaliger Vorsitzender des weltweit größten börsennotierten Uranunternehmens, mit sofortiger Wirkung dem Vorstand von MAX Power beigetreten ist.

Herr Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: "Die Tatsache, dass Neil unserem Vorstand angehört, spricht für den Wandel, den MAX Power durchläuft, da wir die Entdeckung der ersten kommerziellen Konzentration von natürlichem Wasserstoff in Nordamerika in der wirtschafts- und energiefreundlichen Provinz Saskatchewan anstreben. Neil kann auf eine dynamische Karriere von mehreren Jahrzehnten in der Investmentbranche, im Bergbau und in der Regierung zurückblicken, darunter 16 Jahre im Vorstand von Cameco und sechs Jahre als Vorstandsvorsitzender von Cameco. Ich freue mich, dass Neil dem Vorstand von MAX Power beitritt, und bin zuversichtlich, dass er in dieser erweiterten Rolle im Unternehmen dazu beitragen wird, sehr positive Auswirkungen für die Aktionäre zu erzielen."

Über Neil McMillan

Ehemaliges Vorstandsmitglied von Atomic Energy of Canada Ltd., einer Bundesbehörde

Von 1995 bis 2014 Präsident und CEO von Claude Resources, wo er das erste Goldminenunternehmen in Saskatchewan leitete und es profitabel machte, was zu seiner endgültigen Übernahme durch Silver Standard Resources im Jahr 2016 für 337 Millionen Dollar beitrug

Langjähriger Direktor von Star Diamond Corp. bis 2020

16 Jahre im Finanzsektor, Leitung von RBC Dominion Securities in Saskatoon

Ehemaliger Präsident der Handelskammer von Saskatoon

MLA von Saskatchewan von 1975 bis 1978

Herr McMillan kommentierte: "MAX Power hat die einzigartige Gelegenheit, im Rohstoffsektor etwas Außergewöhnliches zu leisten, sowohl bei der Erkundung als auch bei der Erschließung eines kritischen neuen Elements, des natürlichen Wasserstoffs. Saskatchewan ist bereits weltweit führend bei Uran und Pottasche, daher gibt es keinen Grund, warum es nicht auch bei natürlichem Wasserstoff weltweit führend werden kann, da unsere Experten bestätigt haben, dass das geologische Rezept existiert. Keine kanadische Provinz ist in ihrem politischen Rahmen für natürlichen Wasserstoff weiter fortgeschritten als Saskatchewan. Das Team, das wir zusammengestellt haben, um die Dinge voranzutreiben, ist erstklassig, und das Potenzial der Liegenschaften ist enorm. Machen Sie sich also bereit für eine aufregende neue Phase in der Entwicklung von MAX Power und der Führungsposition von Saskatchewan bei den Ressourcen."