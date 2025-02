Mehr als 125 Milliarden Dollar Schäden durch Stürme, Fluten und Hitze

(Im letzten Satz des 1. Absatzes muss es 1993 bis 2022 rpt 2022 heißen.)

BERLIN (dpa-AFX) - Stürme, Überflutungen und Hitzewellen haben einer Berechnung zufolge in Deutschland in den vergangenen rund 30 Jahren für Schäden von inflationsbereinigt etwa 127 Milliarden US-Dollar gesorgt. Das geht aus einem Klima-Risiko-Index hervor, den die Umweltorganisation Germanwatch veröffentlicht hat und der die ökonomischen und weitere Klimafolgen im Zeitraum 1993 bis 2022 in den Blick nimmt. Stürme, Hitzewellen und Überflutungen sind durch die Erderwärmung häufiger und intensiver geworden.

Weltweit sorgten die Katastrophen in dem Zeitraum demnach für Schäden von inflationsbereinigt rund 4,2 Billionen US-Dollar, was etwa der gesamten aktuellen Wirtschaftsleistung Deutschlands entspricht. Zudem verloren fast 800.000 Menschen in Folge dieser Wetterextreme ihr Leben.