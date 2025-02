Höchster Benzinpreis seit fast sieben Monaten / Super E10 steigt im Wochenvergleich um 0,6 Cent je Liter, Diesel um 0,3 Cent (FOTO)

München (ots) - Tanken ist erneut teurer geworden - das zeigt die aktuelle ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise an mehr als 14.000 deutschen Tankstellen. Danach

kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,762 Euro und damit

0,6 Cent mehr als in der Vorwoche. Der aktuelle Preis markiert gleichzeitig

einen neuen Höchststand seit dem 19. Juli 2024. Diesel verteuerte sich

ebenfalls: Der Preis für einen Liter stieg binnen Wochenfrist um 0,3 Cent und

rangiert nun bei 1,694 Euro.



Ohne Weiteres nachvollziehbar ist aus Sicht des ADAC der aktuell hohe Stand des

Benzinpreises allerdings nicht: Für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent muss man

zwar im Wochenvergleich mit 77 US-Dollar um etwa einen Dollar mehr zahlen als

zuletzt. Der Euro-Dollar-Wechselkurs notiert aktuell unterhalb von 1,04 und

liegt damit in etwa im Bereich der Vorwoche. Ein Blick auf den Benzinpreis vom

7. Januar 2025, also vor etwas mehr als einem Monat, zeigt jedoch einen mit dem

heutigen Preis nahezu identischen Rohölpreis und auch Wechselkurs. Damals war

Super E10 aber um über drei Cent je Liter günstiger als gegenwärtig.







Verteuerung reagieren und die sich ihnen bietenden Möglichkeiten, günstiger zu

tanken, konsequent nutzen. Vor der Fahrt an die Zapfsäule gilt es, die

Spritpreise an den Tankstellen in der näheren Umgebung zu vergleichen - eine

gute Hilfe ist hierbei die Spritpreis-App "ADAC Drive", über die man rund um die

Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland

einsehen kann. Zudem ist generell abends tanken um mehrere Cent günstiger als

morgens.



Fahrer von Benziner-Pkw sollten Super E10 tanken, sofern das Fahrzeug dafür

freigegeben ist. Immerhin ist Super E10 um etwa sechs Cent je Liter günstiger

als das herkömmliche Superbenzin und leistet obendrein noch einen Beitrag zum

Klimaschutz. Wer unsicher ist, ob sein Benziner-Pkw Super E10 verträgt, sollte

seinen Fahrzeughersteller kontaktieren oder im Internet die Fahrzeugfreigabe

überprüfen. Informationen finden sich auch unter adac.de/e10.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken .



Pressekontakt:



ADAC Kommunikation

T +49 89 76 76 54 95

mailto:aktuell@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5969490

OTS: ADAC







Die Autofahrerinnen und Autofahrer sollten laut ADAC preisbewusst auf dieVerteuerung reagieren und die sich ihnen bietenden Möglichkeiten, günstiger zutanken, konsequent nutzen. Vor der Fahrt an die Zapfsäule gilt es, dieSpritpreise an den Tankstellen in der näheren Umgebung zu vergleichen - einegute Hilfe ist hierbei die Spritpreis-App "ADAC Drive", über die man rund um dieUhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschlandeinsehen kann. Zudem ist generell abends tanken um mehrere Cent günstiger alsmorgens.Fahrer von Benziner-Pkw sollten Super E10 tanken, sofern das Fahrzeug dafürfreigegeben ist. Immerhin ist Super E10 um etwa sechs Cent je Liter günstigerals das herkömmliche Superbenzin und leistet obendrein noch einen Beitrag zumKlimaschutz. Wer unsicher ist, ob sein Benziner-Pkw Super E10 verträgt, sollteseinen Fahrzeughersteller kontaktieren oder im Internet die Fahrzeugfreigabeüberprüfen. Informationen finden sich auch unter adac.de/e10.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unterhttp://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5969490OTS: ADAC