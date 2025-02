EU-Kommission will billionenschweren Etat reformieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission will den mehrjährigen Haushalt der EU ab 2028 neu aufstellen und deutlich vereinfachen. Flexibilität sei "der Schlüssel" dafür, dass ein Haushalt auf eine sich verändernde Realität reagieren könne. "Dies ist jedoch nicht möglich, wenn die EU-Mittel fast vollständig von vornherein vorprogrammiert sind", schreibt die Kommission in einer Empfehlung. So seien mehr als 90 Prozent des Budgets von 2021 bis 2027 sowie des rund 800 Milliarden schweren Corona-Aufbaufonds an bestimmte Zwecke, Programme oder nationale Mittelzuweisungen gebunden.

Verschiedene Prioritäten