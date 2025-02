Redcare und DocMorris schwach - Wieder Angst vor Amazon

Alokin schrieb 16.01.25, 09:17

Amazon Blue Origin hat heute morgen die größte gebaute Orbitalrakete New Glenn mit max. 45 Tonnen Nutzlast erfolgreich in den Weltraum geschossen. Da SpaceX ihre Riesenrakete noch nicht orbital geschossen haben hat Jeff Bezos somit Elon Musk auf Platz 2 verdrängt.

Es bleibt weiter spannend.

Laut Blue Origin soll die New Glenn vornehmlich durch das US Militär genutzt werden und auch zum Bau der zukünftigen Mondbasis.