Nvidia nicht der einzige Kauf: Morgan Stanley stuft diesen Chiphersteller hoch!

Morgan Stanley sieht erhebliches Aufwärtspotenzial für NXP Semiconductors und stuft die Aktie des niederländischen Chipherstellers auf "Overweight" hoch. Analyst Joseph Moore erhöhte das Kursziel auf 257 US-Dollar, was einem Anstieg von über 20 Prozent entspricht.

Während viele Halbleiterwerte bereits kräftig zulegten, blieb NXP hinter der Branchenentwicklung zurück. Grund dafür war laut Moore eine zurückhaltende Auslieferungsstrategie gegenüber direkten Kunden und Distributoren. Die Aktie verlor im letzten Jahr 10,9 Prozent, während der VanEck Semiconductor ETF (SMH) im selben Zeitraum um 23 Prozent zulegte.

Doch nun sei die Talsohle erreicht, so der Analyst. "Zyklische und strukturelle Rückenwinde treffen zusammen", schrieb Moore in einer Mitteilung an Investoren. Besonders die Stabilisierung im Markt für Mikrocontroller (MCUs) sieht er als Katalysator für eine Erholung.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Starke Positionierung im Auto-Segment

Ein entscheidender Faktor für NXPs Potenzial ist die starke Position im Automobilsektor. Moore sieht hier überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und eine Verbesserung der Bruttomargen.

Auch das effiziente Management der Konjunkturzyklen spricht für das Unternehmen. NXP senkte frühzeitig die Auslastung der eigenen Fertigung auf 40 Prozent und hielt variable Kosten niedrig, was sich nun auszahlt.

Die Mehrheit der Analysten teilt den Optimismus: 21 von 31 Experten bewerten die Aktie als "Kaufen" oder "Stark Kaufen", zeigen LSEG-Daten. Das durchschnittliche Kursziel impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von 18 Prozent.

Citigroup bleibt bullish für Nvidia – KI bleibt Haupttreiber

Während Morgan Stanley NXP favorisiert, bleibt Nvidia die unangefochtene Nummer 1 unter den KI-Chip-Herstellern. Citigroup bestätigte ihre Kaufempfehlung für Nvidia und sieht weiterhin starkes Wachstumspotenzial.

Die Bank verweist darauf, dass KI-getriebene Nachfrage von Unternehmen wie NVDA, AVGO (Broadcom) und MU (Micron) der nächste große Impuls für den Halbleitermarkt sein könnte. Zudem scheine die Nachfrage im Mobilfunk-, Rechenzentrums- und PC-Sektor stabil bis saisonal stärker.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!