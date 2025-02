zehn Kernbohrlöcher über insgesamt 1.122 Meter absolviert

- Zehn Kernbohrlöcher über insgesamt mehr als 1.122 Meter niedergebracht

Proben aus den ersten drei Bohrlöchern liegen dem Labor zur Analyse vor

Bei Prüfung der Bohrkerne konnten Schlüsselstrukturen und Gesteinsmerkmale festgestellt werden

- Neues Zielgebiet einen Kilometer nordöstlich der Main Zone bei Überprüfung der Erweiterung des Südblocks ermittelt

Verkieselte Hämatit-Brekzie in Ausbiss im Bereich der Bodenanomalie neben Goldseifenbergbau identifiziert

Calgary, Alberta – 12. Februar 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich, über aktuelle Fortschritte in seinem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im bergbaufreundlichen mexikanischen Bundesstaat Sonora zu informieren. In der mehrheitlich kontrollierten Main Zone, die sich Tocvan mit dem Partner Colibri Resource Corp. teilt, wurden zehn Kernbohrlöcher über insgesamt 1.122 Meter niedergebracht. Ziel des Kernbohrprogramms, das von Tocvan geplant und geleitet wurde, war es, Infill- und Stepout-Bohrungen in bekannten Mineralisierungskorridoren zu absolvieren. Die gesammelten Informationen werden bei der Erstellung eines robusten geologischen Modells für eine erste Ressourcenschätzung und schließlich einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung der Main Zone bei Pilar helfen. Die Proben aus den ersten drei Bohrlöchern (JES-25-103 bis JES-25-105) wurden an das lokale Aufbereitungslabor von ALS in Hermosillo (Sonora) überstellt. Die Ergebnisse des Kernbohrprogramms sowie der vier RC-Bohrungen (JES-24-099 bis JES-24-102), die unmittelbar nördlich im zu 100 % kontrollierten Erweiterungsgebiet absolviert wurden, stehen noch aus.

Bei einem kürzlichen Standortbesuch durch Mitglieder des Managements wurde eine Überprüfung der Bohrkerne und der höffigen Gebiete im Norden im zu 100 % kontrollierten Erweiterungsgebiet abgeschlossen. Die geprüften Bohrkerne bieten Anhaltspunkte für wichtige Lithologien und Strukturen, die bei Pilar bekanntermaßen eine Gold-Silber-Mineralisierung beherbergen und kontrollieren. Eine Zusammenfassung dieser Mineralisierungstypen ist auf Tafel 1 dargestellt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich hierbei um visuelle Hinweise handelt; die Analyseergebnisse zur Verifizierung des Gehalts der Mineralisierung stehen noch aus. Eine separate Überprüfung des Erweiterungsgebiets, das an die Goldseifenbergbauaktivitäten einen Kilometer nördlich der Main Zone angrenzt, wurde ebenfalls abgeschlossen; jüngste Oberflächenprobenahmen lieferten 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag in einer Bodenprobe. Während des kürzlichen Besuchs wurde 150 Meter nordwestlich ein Bergrücken mit freiliegenden, stark oxidierten und verkieselten Brekzienausbissen festgestellt. Dieses Gebiet muss noch beprobt werden, stimmt jedoch mit erhöhten Gold-in-Boden-Werten (>50 ppb oder 0,05 g/t Au) von bis zu 320 ppb oder 0,32 g/t Au überein (Abbildung 1). Das Gebiet ist über den Straßenweg zugänglich und wird in der nächsten Explorationsphase ein Schwerpunkt sein, um die Bohrziele zu erweitern.

„Nach der Rückkehr von einem erfolgreichen Standortbesuch sehen wir nun den Ergebnissen der jüngsten Bohrungen entgegen“, so CEO Brodie Sutherland. „Die Bohrungen waren aus technischer Sicht erfolgreich; die Ergebnisse, die eine Abschätzung der Auswirkungen der Bohrungen auf die Ressourcendefinition ermöglichen werden, stehen noch aus. Bei den meisten der bisherigen Bohrungen handelte es sich um RC-Bohrungen; die Kernbohrungen liefern uns wichtige Informationen über die komplexe strukturelle Beschaffenheit der Mineralisierung, die die Grundlage für künftige Ressourcenerweiterungen bilden werden. Es ist klar, dass das Wirtsgestein eine beträchtliche mehrphasige Aufbereitung durchlaufen hat, was es zu einem hervorragenden Ziel macht. Wir freuen uns auf die Ergebnisse. Das Explorationspotenzial außerhalb der Main Zone ist beträchtlich, zumal wir jedes Mal, wenn wir einen Fuß auf diesen Boden setzen, neue Entdeckungen machen.“

Tafel 1. Verschiedene Typen von Alteration und Lithologie im Zusammenhang mit der Mineralisierung auf Pilar, wie sie im jüngsten Kernprogramm zu sehen sind. A. Ausgeprägte Hämatitflutung des Andesit-Wirtsgesteins mit späterer Verkieselung, JES-25-104, 88 m Tiefe. B. Verkieselte Brekzie mit ausgeprägter Verkieselung, mäßiger Epidot-Chlorit-Alteration und spätem Hämatitgang-Stockwerk, JES-25-104, 90 m Tiefe. C. Mächtige, stark oxidierte Verwerfungszone mit weißen Quarzgängen, JES-25-103, 23 m Tiefe. D. Malachit mit Hämatit in stark zerklüftetem und oxidiertem Wirtsgestein, JES-25-103, 27 m Tiefe. E. Verkieselte Brekzie mit ausgeprägtem Chlorit und Pyrit sowie geringem Chalkopyrit, JES-25-107, 55 m Tiefe. F. Stark zerklüftete verkieselte Brekzie mit starkem Hämatit und späten Kalzitgängen, JES-25-105, 85 m Tiefe. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich hierbei um visuelle Hinweise handelt und dass die Analyseergebnisse noch ausstehen, um den Mineralisierungsgrad und die Mächtigkeit zu verifizieren.

Abbildung 1. (Oben) Westseite des Südblocks bei Gran Pilar. Zielkarte mit kürzlich absolvierten Bohrlöchern. Nicht beprobte verkieselte Brekzie und übereinstimmende Bodenanomalie, einen Kilometer nördlich der Main Zone. Foto 1. (Unten) Ausbiss von verkieselten Brekzien, die innerhalb der oben erwähnten Bodenanomalie identifiziert wurden.

Foto 2. Kernbohrgerät wird am südlichen Ende des Main Zone Trends eingerichtet, um die Tiefenprojektion des rot oxidierten Materials zu untersuchen, das entlang eines Straßeneinschnitts links von der Mitte des Bildes freigelegt wurde.

Optionsgewährung

Das Unternehmen gibt bekannt, dass sein Board of Directors die Gewährung von Aktienoptionen an leitende Angestellte, Direktoren und Berater des Unternehmens gemäß des Aktienoptionsplans des Unternehmens genehmigt hat. Insgesamt wurden 1.675.000 Aktienoptionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ pro Aktie gewährt. Von diesen Aktienoptionen werden insgesamt 1.175.000 sofort, 250.000 zwölf Monate nach dem Zuteilungsdatum und 250.000 vierundzwanzig Monate nach dem Zuteilungsdatum unverfallbar. Diese ausgegebenen Optionen verlieren am 11. Februar 2030 ihre Gültigkeit.

Aktienausgabe

Gemäß der am 28. Juni 2022 abgeschlossenen Finanzierung hat das Unternehmen 28.658 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,50 $ als Zahlung für aufgelaufene Zinsen auf Wandelanleihen ausgegeben. Das Unternehmen hat derzeit 56.716.355 Stammaktien im Umlauf.

Abbildung 2. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, das mit einer höffigen Fläche von > 22 km2 aufwartet.

Wichtigste Bohrergebnisse von Pilar

- Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen 2024 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

42,7m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 10,9 g/t Au

56,4m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 14,7 g/t Au

16,8m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4“ bis +1/8“)

- Die feine Fraktion (-1/8“) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 m

Da das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).

Über Tocvan Ventures Corp.

Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Es befinden sich rund 57 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

TOCVAN VENTURES CORP.

Brodie A. Sutherland, CEO

820-1130 West Pender St.

Vancouver, BC V6E 4A4

Telefon: 1 888 772 2452

E-Mail: ir@tocvan.ca

BLEIBEN SIE MIT UNS IN VERBINDUNG:

LinkedIn: TOC LinkedIn

X: TOC X

Facebook: TOC Facebook

YouTube: TOC YouTube

Web: tocvan.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,09 % und einem Kurs von 0,356EUR auf Tradegate (12. Februar 2025, 08:17 Uhr) gehandelt.