Wirtschaft Eil +++ US-Inflationsrate im Januar bei 3,0 Prozent In den USA ist die Inflationsrate im Januar auf 3,0 Prozent gestiegen, nach 2,9 Prozent im Dezember. Das teilte die US-Statistikbehörde am Mittwoch mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.