Sehen wir in diesem Krypto-Zyklus noch eine klassische Altcoin-Season?

Im Verlauf dieses Krypto-Zyklus, der zu Beginn des Jahres 2023 seinen Anfang genommen hat, gab es zwar bereits einige starke Kursanstiege im Altcoin-Sektor. Eine ausgewachsene „Altcoin-Season“ – die Marktphase, in der eine breite Outperformance gegenüber Bitcoin stattfindet – lässt in diesem Zyklus jedoch noch auf sich warten.

Bitcoin als Zugpferd des Sektors gibt die Richtung vor, an der sich Altcoins orientieren. In weiten Teilen eines Krypto-Bullenmarktes zeigt Bitcoin die stärkste Kursperformance – lediglich in Konsolidierungsphasen und der finalen Marktphase eines Krypto-Zyklus, in der Bitcoin sein Top bereits erreichen konnte, zeigen Altcoins in der Regel ihr Potenzial und schaffen eine Outperformance gegenüber Bitcoin.

Die Marktdynamik hat sich verändert

Klassischerweise fließt das Kapital über Bitcoin tiefer in den Krypto-Markt, das Risiko-Spektrum entlang auf der Suche nach mehr Rendite, sobald Bitcoin bereits eine starke Performance hingelegt hat. Diese Dynamik beruhte in vergangenen Zyklen darauf, dass Bitcoin auf klassischen Krypto-Börsen das Haupt-Handelspaar für viele Krypto-Assets war und das Kapital nur über Bitcoin in den Markt fließen konnte.

Diese Dynamik hat sich in den letzten Jahren verändert, da der Krypto-Sektor bessere Anbindung zur traditionellen Finanzwelt gefunden hat und ein Direktinvestment in viele Coins mittlerweile möglich geworden ist. Auch Stablecoins haben zu einer Veränderung der Dynamik beigetragen, da US-Dollar-Stablecoins auch auf dezentralen Krypto-Handelsplattformen genutzt werden können und das Haupt-Handelspaar für kleine, illiquide und nur auf diesen Börsen handelbare Coins darstellen.

Die US-Spot-ETFs haben die Marktstruktur deutlicher verändert, da neues Kapital aus der traditionellen Finanzwelt in Bitcoin fließt und den Altcoin-Sektor außenvorlässt. Einerseits, weil diese Art von Anlegern ein anderes Risikoprofil haben und Altcoins gegenüber weniger aufgeschlossen sind. Andererseits weil schlicht noch keine Kanäle für dieses Kapital in den breiteren Krypto-Sektor offen sind.

Mit der größte Faktor für die veränderte Marktdynamik dürfte jedoch die Kombination aus zwei Gründen sein: Der Aufstieg der Solana-Blockchain in diesem Krypto-Zyklus und der Beginn des KI-Zeitalters. Solana ist eine sehr gut skalierbare und kosteneffiziente Blockchain. Das ermöglicht die Erzeugung von und das Trading mit tausenden, gar Millionen neuer Coins. KI-Werkzeuge wie Claude, ChatGPT und Co. haben es zudem unendlich viel einfacher gemacht, eigene Kryptowährungen zu erzeugen und auf den Markt zu bringen. Hierin liegt der Grundstein für die Millionen an Memecoins, die in den letzten 18 Monaten auf den Markt gekommen sind und zu einer extremen Verwässerung des Kapitals geführt haben.

Auf die Spitze getrieben wurde dies durch das Aufkommen der Solana-Plattform pump.fun, auf der Nutzer mittels Baukastensystem ihre eigenen Memecoins erstellen und initial von anderen Investoren auf der Plattform finanzieren lassen können. Dies hat die letzte Hürde für die Erzeugung von Kryptowährungen entfernt. Wer einen eigenen Coin auf einer dezentralen Plattform handelbar machen wollte, musste initial Eigenkapital via einen Liquiditypool bereitstellen, damit genügend Liquidität für den Handel verfügbar war. Die Plattform pump.fun übernimmt dies indirekt als Dienstleister durch das Sammeln von Kapital der Spekulanten.

Das Ergebnis dieser neuen Dynamik ist, dass in den letzten Monaten sowohl alteingesessene als auch viele neue Marktteilnehmer ihr Glück in diesem Memecoin-Casino versucht haben, in dem täglich tausende neue Coins auf den Markt kommen und ein schnelles 100x versprechen. Nahezu alle dieser Coins brechen jedoch nach Tagen, oft bereits nach wenigen Minuten, um 99 Prozent ein. Letzten Endes handelt es sich dabei um eine Kapitalvernichtungsmaschinerie, die in ihren Ausmaßen dem 2022er Bärenmarkt in nichts nachsteht. Dadurch wird der Markt extrem verwässert und das verfügbare Kapital wird von den „seriösen“ Altcoins abgezogen, die zumindest potenziell ein echtes Konzept und einen wirtschaftlichen Mehrwert in Aussicht stellen.

Bedeutet das den Tod für eine klassische Altcoin-Season?

Während Bitcoin und einige wenige große Krypto-Infrastrukturen – beispielsweise Solana – sich in einem Makro-Bullentrend bewegen, hängt der breite Altcoin-Markt in seiner Performance noch weit zurück. Die Marktkapitalisierung des Sektors, exklusive der Top 10 nach Marktkapitalisierung, konnte sich seit Beginn des neuen Zyklus von den Bärenmarkttiefs aufbäumen, befindet sich jedoch noch nicht in echtem bullischen Ausbruchsterritorium.

Es gibt jedoch einige potenzielle Katalysatoren, die für eine Abkehr der vorhandenen Marktteilnehmer vom Memecoin-Casino sprechen und für einen Wechsel hin zum „seriösen“ Teil des Krypto-Sektors:

Der wichtigste Baustein, der globale Liquiditätszyklus, ist weiterhin im Gange, auch wenn unmittelbar wenig Impulse kommen. China muss stimulieren, um die heimische Wirtschaft zu retten. Europa rutscht in eine Rezession und muss gegensteuern. Die USA driften weiterhin in eine Schuldenkrise, die nur durch eine neue Welle künstlicher Liquidität abgefedert werden kann. Das liefert den Grundstein für weiter steigende Bitcoin-Preise und Bitcoin als Zugpferd wird den Gesamtmarkt mit anheben, da die Aufmerksamkeit sich unweigerlich weiter das Risikospektrum entlang orientieren wird, auf der Jagd nach mehr Rendite.

Der Fokus-Wechsel zurück zu Altcoins mit echten wirtschaftlichen Ansätzen dürfte sowohl von der 180 Grad-Wende der regulatorischen und politischen Haltung in den USA als auch durch die Bemühungen der Wallstreet angestoßen werden. Die Trump-Regierung macht auf regulatorischer Ebene den Weg frei für eine Integration der Technologie in verschiedene Wirtschaftsbereiche, weitere ETFs auf verschiedene Kryptowährungen und könnte durch die Initiativen eines Sovereign Wealth Funds und einer strategischen Bitcoin Reserve selbst zum Käufer von Krypto-Assets werden und damit ein globales Wettrennen anstoßen. Die Wallstreet, unter anderem BlackRock, stoßen eine Tokenisierung von Vermögenswerten und damit eine breite Integration der Krypto-Welt in die klassische Finanzwelt an, was gewaltige Kapitalmengen in den Sektor freisetzen könnte.

Diese Dynamiken wurden teilweise gerade erst in Gang gesetzt und werden ihre Effekte wahrscheinlich erst über die nächsten Monate hinweg zeigen. Die Fundamente sind vorhanden, sowohl was das grundsätzliche Schießpulver für weiter steigende Kurse angeht als auch die Akzeptanz und das Interesse am Krypto-Sektor. Deswegen würde ich die Möglichkeit einer klassischen Altcoin-Season im späteren Verlauf dieses Krypto-Zyklus weiterhin nicht abschreiben.

Denken Sie langfristig!

Reicht Bitcoin, um ein Krypto-Investment adäquat abzudecken? Sind Altcoins ein unnötiges Risiko oder haben sie einen Platz im Portfolio? Antworten auf diese Frage erhalten sie in der Analyse von decentralist.

Alexander Mayer ist seit 2019 als Journalist an den Finanzmärkten tätig und seit 2017 als Investor im Krypto-Sektor unterwegs. Auf seinem Blog decentralist blickt er mit einem makroökonomischen Fokus auf die Krypto-Märkte.

