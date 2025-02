Inflation in den USA steigt stärker als erwartet – Märkte sind rot!

Die US-Verbrasucherpreise sind sowohl insgesamt als auch in der Kernrate stärker angestiegen als befürchtet und bringen dadurch das Inflationsthema an die Finanzmärkte zurück. "Die Aktienmärkte in den USA und in Deutschland hatten zuletzt ordentlich zulegen können und viele der altbekannten Probleme und Fragestellungen beiseite geschoben. Nun stellt sich die Frage, ob die Euphorie an den Aktienmärkten über das Ziel hinausgeschossen ist", fasst Finanzmarktexperte Andreas Lipkow in einem Marktupdate zusammen.

Wohnkosten bleiben Inflationstreiber

Ein wesentlicher Preistreiber bleibt der Wohnungssektor. Die Miet- und Wohnkosten erhöhten sich um 0,4 Prozent und machten rund 30 Prozent des gesamten Preisauftriebs aus. Auch Lebensmittel verteuerten sich um 0,4 Prozent, insbesondere Eier, deren Preis um 15,2 Prozent in die Höhe schoss. Das BLS erklärte, dass dies auf die anhaltenden Ausbrüche der Vogelgrippe zurückzuführen sei, die Millionen von Hühnern betroffen haben. Es handelt sich um den stärksten Anstieg der Eierpreise seit Juni 2015.

Nach Bekanntgabe der Inflationsdaten reagierten die Finanzmärkte empfindlich. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um mehr als 400 Punkte, während die Anleiherenditen sprunghaft anstiegen. Die unerwartet hohe Inflation könnte die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve weiter dämpfen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion