SYZYGY AG (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: SYZYGY AG

ISIN: DE0005104806



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 5,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Vorläufiger Umsatz und Ergebnis (vor Goodwill-AfA) im Rahmen der Erwartungen; Umfeld bleibt herausfordernd



Die am 03.02.2025 von der SYZYGY AG vorgelegten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 liegen vor Firmenwertabschreibungen im Rahmen der zuletzt angepassten Guidance des Unternehmens und damit auch im Rahmen unserer Erwartungen. Mit einem Umsatzrückgang von 3,2 % auf 69,43 Mio. EUR (VJ: 71,74 Mio. EUR) wurde unsere Prognose (siehe Studie vom 04.11.24) von 69,59 Mio. EUR punktgenau erreicht.



Nach Berichtsregionen differenziert zeigt sich im Segment UK & USA ein deutlicher Umsatzrückgang von rund 39 % auf 5,10 Mio. EUR (VJ: 8,35 Mio. EUR), der auf Budgeteinbußen zurückzuführen ist. Nach erfolgreicher Anpassung der Kostenstrukturen konnte im Segment UK & USA eine EBIT-Marge von 2 % erreicht werden. Deutlich erfolgreicher war die polnische Gesellschaft Ars Thanea, die mit einem Umsatzwachstum von rund 34 % auf 8,20 Mio. EUR (VJ: 6,11 Mio. EUR) die höchste Dynamik innerhalb der SYZYGY Gruppe aufwies. Die deutschen Gesellschaften, die für den größten Umsatzanteil verantwortlich sind, mussten aufgrund eines verhaltenen Neukundengeschäfts sowie der anhaltenden Schwäche im Beratungsgeschäft einen Umsatzrückgang von 1,7 % auf 56,40 Mio. EUR (VJ: 57,37 Mio. EUR) hinnehmen.



Trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung konnte durch die erfolgreich umgesetzten Kostenanpassungen das EBIT vor Firmenwertabschreibungen auf 5,70 Mio. EUR (VJ: 4,08 Mio. EUR) und die EBIT-Marge auf 8,2 % (VJ: 5,7 %) gesteigert werden. Auch hier wurde unsere Prognose (GBC-Prognose: 5,60 Mio. EUR) nahezu punktgenau erreicht.



Nicht erwartet hatten wir allerdings den erneuten Abschreibungsbedarf auf Firmenwerte. Nachdem bereits in den beiden vorangegangenen Geschäftsjahren Firmenwerte abgeschrieben wurden, mussten im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere 14,2 Mio. EUR abgeschrieben werden. Insbesondere die anhaltende Schwäche im Beratungsbereich (Tochtergesellschaft diffferent) sowie im Segment UK & USA dürfte zu einer Wertberichtigung geführt haben. Mit dieser Abschreibung dürften sich die in der Bilanz ausgewiesenen Firmenwerte aktuell auf rund 25 Mio. EUR (31.12.23: 38,91 Mio. EUR) belaufen, so dass nun ein deutlich geringeres Risiko für weitere Firmenwertabschreibungen besteht. Das EBIT nach Firmenwertabschreibungen lag daher mit -8,50 Mio. EUR (VJ: -0,66 Mio. EUR) deutlich unter dem Vorjahreswert. Gleiches gilt für das Ergebnis nach Steuern in Höhe von -10,31 Mio. EUR (VJ: -2,92 Mio.), das unter unseren Erwartungen lag. Positiv hervorzuheben ist der Anstieg des operativen Cashflows auf rund 8,00 Mio. EUR (VJ: 7,07 Mio. EUR), der damit erneut über dem bereinigten EBIT liegt.



Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen gab das Management der SYZYGY AG erstmals eine Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2025 ab. Der erwartete Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich (GBC-Schätzung: -5,0%) soll dabei insbesondere auf den Wegfall von durchlaufenden Posten zurückzuführen sein. Dabei handelt es sich um direkte Kosten für Produkte oder Dienstleistungen Dritter, die jedoch umsatzwirksam weiterberechnet wurden. Die Honorarumsätze dürften dagegen auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Nach Regionen betrachtet, sollten die im Ausland tätigen Gesellschaften von einer Ausweitung der Geschäftsentwicklung profitieren, während die Umsätze in Deutschland aufgrund der bestehenden Schwäche im Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft rückläufig sein sollten. Trotz des Umsatzrückgangs soll die EBIT-Marge mit rund 8 % auf dem Niveau des Vorjahres liegen. Durchlaufende Posten tragen nicht zum Ergebnis bei, so dass sich deren Wegfall nicht negativ auf die Marge auswirkt.

Wir haben unsere Schätzungen an die neue Guidance angepasst und erwarten nun für 2025 einen Umsatz von 65,96 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 72,37 Mio. EUR) und ein EBIT von 5,28 Mio. EUR (bisherige Schätzung: 6,54 Mio. EUR). Auf Basis der somit niedrigeren Umsatz- und Ergebnisbasis passen wir auch unsere Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr 2026 an. Wir erwarten Umsatzerlöse in Höhe von 69,26 Mio. EUR (bisher: 82,17 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 5,85 Mio. EUR (bisher: 9,06 Mio. EUR).



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel von 5,50 EUR (alt: 6,60 EUR) ermittelt. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus vergeben wir das Rating KAUFEN.



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,5a,7,11);

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 12.02.2025 (12:43 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.02.2025 (15:00 Uhr)

2085419 12.02.2025 CET/CEST



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Syzygy Aktie Die Syzygy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 2,58 auf Tradegate (12. Februar 2025, 14:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Syzygy Aktie um -7,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,19 %. Die Marktkapitalisierung von Syzygy bezifferte sich zuletzt auf 31,36 Mio.. Syzygy zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000Euro was eine Bandbreite von +92,31 %/+169,23 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 5,50 Euro