EnWave unterzeichnet Vertragsänderung der Lizenzvereinbarung mit BranchOut Food Inc., womit Exklusivität für ein neues Produkt gewährt und die Royalty-Mindestanforderung schrittweise erhöht wird

Vancouver, B.C., 12. Februar 2025 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vertragsänderung (die „Änderung“) der Royalty-pflichtigen Lizenzvereinbarung (die „Lizenzvereinbarung“) mit BranchOut Foods Inc. („BranchOut“) aus Peru unterzeichnet hat. Mit der Änderung erhält BranchOut das exklusive Recht, getrocknete Heidelbeerprodukte unter Verwendung der Radiant Energy Vacuum-(„REVTM“)-Trocknungstechnologie von EnWave in Peru herzustellen. Gemäß der Änderung wird BranchOut ab dem Jahr 2025 Royalties von mindestens 50.000 US$ pro Jahr für den Verkauf von Heidelbeerprodukten zahlen. BranchOut ist außerdem vertraglich verpflichtet, im Jahr 2025 zusätzliche Mindestexklusivitäts-Royalties an EnWave für die anderen bestehenden Rechte aus der Lizenzvereinbarung zu leisten.

BranchOut betreibt drei große REVTM-Geräte, von denen zwei im letzten Quartal in Betrieb genommen wurden, und produziert ein breites Portfolio an Trockenfrüchten und -gemüse. BranchOut hat bereits mehrere Snackprodukte erfolgreich eingeführt, die direkt an die Verbraucher vermarktet werden. Dazu gehören getrocknete Rosenkohlsprossen, Paprika, Bananen, Avocados und Ananaschips. BranchOut bietet auch externe Produktionsdienstleistungen für bestehende Verbrauchermarken an.

Über BranchOut Foods Inc.

BranchOut Food ist ein führendes internationales Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf die Herstellung hochwertiger getrockneter Obst- und Gemüseprodukte mithilfe der patentrechtlich geschützten REV-Technologie von EnWave spezialisiert hat. Diese Trocknungsmethode der nächsten Generation bewahrt bis zu 95 % der ursprünglichen Nährstoffe von frischem Obst und Gemüse und bietet eine hervorragende Qualität und einen köstlichen Geschmack. Die durch mehr als 17 Patente geschützte REVTM-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, sich als vertrauenswürdige Marke, Hersteller von Zutaten und Private-Label-Anbieter zu profilieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.branchoutfood.com.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellendehydration weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

