MICHAEL B. JORDAN FÜHRT DIE CHEVRON-KOLLEKTION VON DAVID YURMAN IN IHR NÄCHSTES KAPITEL EIN

Die neue Herrenkampagne von David Yurman erzählt die Geschichte eines modernen Mannes, der sich selbst ausdrückt und nach Exzellenz strebt. Vor dem Hintergrund des Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Park in New York City heben der renommierte Luxusmodefotograf Tyrone Lebon und der Filmregisseur Frank Lebon den Kontrast von Licht und Schatten in einer Reihe von Filmbildern und Videos hervor, in denen Jordan mit Absicht und Entschlossenheit geht - eine symbolische Anspielung auf seine berühmte Filmkarriere und die Chevron-Kollektion selbst.

NEW YORK, 12. Februar 2025 /PRNewswire/ -- David Yurman, Amerikas führende Luxus-Schmuckmarke, freut sich, seine Chevron-Frühjahrskampagne 2025 vorzustellen, in der der gefeierte Schauspieler, Regisseur, Produzent und globale Markenbotschafter Michael B. Jordan zu sehen ist.

"Ich bin inspiriert von der Art und Weise, wie David Yurman sich selbst treu bleibt und sich gleichzeitig weiterentwickelt", sagte Jordan, die für die Kampagne von ihrem langjährigen Stylisten Jason Bolden gestylt wurde. "Von der künstlerischen Partnerschaft zwischen David und Sybil bis hin zu ihrer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit ihrem Sohn Evan freue ich mich darauf, weiterhin mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die Visionen und Innovation schätzt."

Jordans nächster Film Sinners, unter der Regie von Ryan Coogler (Black Panther, Creed) wird am 18. April 2025 weltweit in die Kinos kommen. Nach seinem erfolgreichen Regiedebüt mit Creed III wird Jordan seine Karriere als Filmemacher mit seinem zweiten Spielfilm The Thomas Crown Affair für Amazon MGM Studios ausbauen.

Die ursprünglich 2007 eingeführte Chevron-Kollektion ist von der antiken Architektur und Kunst inspiriert und wurde gekonnt in das moderne, skulpturale Design von heute umgestaltet. Im Verhältnis zueinander betrachtet, ist jede Hälfte des Chevron-Motivs ein Spiegelbild der Signatur Cable: ein abgeflachtes Spiegelbild der DNA der Marke und des Strebens nach Spitzenleistungen in Design und Handwerk. Das ikonische Chevron-Muster, das die Kampagne selbst widerspiegelt, ist ein Spiel mit Hell und Dunkel - mit tief eingeschnittenen Tälern im Kontrast zu hochglanzpolierten Rillen. Das Chevron-Muster, das aus Armbändern, Ringen und vor allem Anhängern besteht, hat sich schnell zu einem Grundmuster für die Herrenkollektionen entwickelt, der am schnellsten wachsenden Kategorie des Unternehmens.