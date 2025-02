Zurück in die Spur Geschäft stabilisiert sich: CVS-Aktie zieht 15 Prozent an! Die US-Apothekenkette zeigt nach einem schwierigen Jahr wieder Zeichen der Stabilisierung. Der Gewinnrückgang fiel kleiner aus als erwartet. Anleger atmen auf, die Aktie macht am Mittwoch Boden gut.