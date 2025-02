Bundesweite Vogelschutzregeln sollen Elektro-Schienennetz voranbringen Mit bundesweit einheitlichen Regeln für den Schutz von Vögeln will die Bundesregierung den Ausbau des elektrischen Schienenverkehrs in Deutschland beschleunigen. Das geht aus einer Verwaltungsvorschrift hervor, die das Bundeskabinett am Mittwoch …