UNTERNEHMEN vom 12.02.2025 - 15.15 Uhr

FRANKFURT - Die Deutsche Börse blickt nach einem Rekordjahr optimistisch in die Zukunft - ungeachtet der vielen Probleme in Europa und der Welt. "Dass 2025 ein Jahr voller Herausforderungen wird, ist allen klar. Das Jahr wird von einem Anhalten der Wachstumsschwäche in Europa, von der Rückkehr des Protektionismus weltweit und von geopolitischen Spannungen geprägt sein. Wir als Unternehmen haben hierfür klare Lösungen", sagte der seit Kurzem amtierende Chef Stephan Leithner bei der Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt.

JENA - Eine weiterhin schwache Nachfrage vor allem im Gerätegeschäft und im wichtigen chinesischen Markt hat beim Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec den Start in das neue Geschäftsjahr überschattet. Dank seines jüngsten Zukaufs konnte das Unternehmen aber in den ersten drei Monaten leicht wachsen. Der Vorstand um Konzernchef Markus Weber rechnet zwar weiterhin mit einem schwierigen Jahr. Eine kräftige Erholung beim Auftragseingang gepaart mit einer guten Resonanz auf die neuen Produkte sorgten aber für Zuversicht, "in den kommenden Monaten wieder zu solidem organischem Wachstum zurückzukehren", sagte der Manager laut Mitteilung am Mittwoch.

ROUNDUP: Siemens Energy setzt trotz Zöllen auf US-Markt - Prognose bestätigt

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy setzt trotz der Zollpolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump auf den amerikanischen Markt. "Wir sehen mehr Chancen als Risiken in Nordamerika", sagte Konzernchef Christian Bruch am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen. Die USA seien ein attraktiver Markt. Vor allem im Gas- und Netzgeschäft sieht der Manager dabei gute Chancen. So gebe es hohen Investitionsbedarf in die Erneuerung der Stromnetze.

ROUNDUP: Teamviewer will mittelfristig zweistelliges Wachstum - Kursanstieg

GÖPPINGEN - Der Softwareanbieter Teamviewer fasst nach mageren Jahren wieder Zuversicht für schnelleres Wachstum. Unternehmenschef Oliver Steil setzt dabei auf den Trend zur IT-Automation und zur Digitalisierung in der Industrie. Der Anteil von Großkunden am Umsatz soll deutlich zulegen. In drei Jahren wollen die Göppinger dann beim Erlös die Milliardengrenze knacken, die Profitabilität soll sich mit den lukrativeren großen Verträgen etwas bessern. Die zuletzt gut gelaufene Aktie des MDax -Konzerns gewann am Mittwoch weiter.

ROUNDUP: Handelskette Ahold Delhaize verdient mehr als gedacht - Aktie sackt ab

ZAANDAM - Der Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat das Jahr 2024 trotz eines Gewinnrückgangs besser abgeschlossen als erwartet. Die Prognosen von Konzernchef Frans Muller für 2025 sind allerdings durchwachsen: Der Wegfall des Zigarettenverkaufs in den Niederlanden und Belgien zehrt am Umsatz, und die operative Marge dürfte auf Vorjahreshöhe stagnieren. Für die Ahold-Aktie ging es nach den Neuigkeiten deutlich abwärts.

ROUNDUP: Heidelberger Druck macht im Quartal wieder Verlust - Marge verbessert

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen ist im dritten Geschäftsquartal wegen eines geplanten Personalabbaus in die roten Zahlen gerutscht. Allerdings lief es im operativen Geschäft besser als zuletzt. "Wir konnten in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld Umsatz und operatives Ergebnis quartalsweise kontinuierlich steigern", sagte Unternehmenschef Jürgen Otto laut Mitteilung vom Mittwoch. Im kommenden Geschäftsjahr werde das Unternehmen die Kosten weiter senken. Dies wirke sich positiv auf die Profitabilität aus.

ROUNDUP: Jenoptik verdient 2024 operativ mehr - Umfeld bleibt schwierig

JENA - Der Technologiekonzern Jenoptik hat im vergangenen Jahr vor allem von einer höheren Nachfrage im Bereich Halbleiterausrüstung profitiert. "Das Jahr 2024 ist für Jenoptik mit Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis erfolgreich verlaufen", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger am Mittwoch bei der Vorlage von vorläufigen Zahlen laut Mitteilung. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds seien die Geschäftsprognose eingehalten und Produktionskapazitäten ausgebaut worden.

ROUNDUP: Verbio übertrifft Erwartungen trotz rückläufiger Geschäftsentwicklung

LEIPZIG - Der Biokraftstoffhersteller Verbio ist im zweiten Geschäftsquartal nicht so stark ins Straucheln geraten wie befürchtet. Zwar fielen Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) geringer aus als noch im Vorjahr. Branchenexperten hatten sich allerdings auf deutlich stärkere Rückgänge eingestellt. Die zuletzt arg gebeutelte Verbio-Aktie startete daraufhin am Mittwoch eine deutliche Erholungsbewegung: Kurz nach Handelsbeginn sprang das Papier um 12 Prozent hoch.

