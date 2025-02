Neuer Ferienort entsteht in den westukrainischen Karpaten Mitten im Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat in den westukrainischen Karpaten an der Grenze zur EU der Bau eines neuen Ferienortes begonnen. "Der Bau des ersten Hotelkomplexes ist eine strategisch wichtige Etappe bei der Umsetzung des …